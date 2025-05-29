İBB'den, İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın hakkındaki iddialara yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri Cezaevi'nde 2 aydan uzun zamandır tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Açıklamada, Mustafa Akın’a İBB tarafından aylık 1.5 milyon TL maaş ödendiği, Etiler’de lüks evde yaşadığı, 10 iştirak şirketine danışman yapıldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı iddiaları yalanlandı.

İBB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mustafa Akın, İBB Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda Daire Başkanı olarak görev yapan bir devlet memurudur. Aylık maaşı 87.000 TL’dir. Sadece Boğaziçi Yönetim AŞ’de yönetim kurulu üyesidir ve bu görevden aldığı huzur hakkı 42.500 TL’dir. Etiler'de lüks bir konutta değil, Etiler İBB lojmanlarında oturmaktadır. Mustafa Akın daha önce Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görev yapmış, sicili temiz, liyakatli bir kamu görevlisidir.

Bu yalan haberler, kamuoyunu yanıltarak Mustafa Akın’ın haksız tutuklamasını meşrulaştırma ve kişisel itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Hem Mustafa Akın’ın ailesi kişisel olarak, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal olarak bu iftira ve yalanlara karşı gerekli hukuki girişimleri başlatmıştır."