İBB'den 'İshak Ağa Çeşmesi' ile ilgili açıklama: Restorasyon izin alınmadan yapılmış

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan İshak Ağa Çeşmesi'nin muhtarlık ve cami derneği tarafından izinsiz şekilde restorasyonun yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (BB), çeşmeye ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Ocak 2026 tarihinde teknik ekiplerce yapılan yerinde tespit ve incelemeler sonucunda tarihî çeşmenin yerinden söküldüğü ve yerine farklı bir çeşme yaptırıldığı tespit edildiği ifade edildi.

Belediye ekiplerinin bölge halkı ile yaptı görüşmelerde söz konusu işlemlerin muhtarlık ve cami derneği tarafından gerçekleştirildiği yönünde beyanlar alındığı ifade edildi.

GELİŞMELER SIRALANDI

Söz konusu tespitlerin ardından yaşananların sıralandığı açıklamada şunlara yer verildi:

"Kültür varlığı niteliğinde olan tarihî çeşmeye ilişkin olarak, yetkili kurumlardan izin alınmaksızın gerçekleştirilen ve tarihî çeşmeyi ortadan kaldıran bu müdahaleye ilişkin sorumluların tespiti ve hususunda gereğinin yapılması ilgili kurumlara bildirilmiş olup, söz konusu tarihî çeşme İBB Miras tarafından kurtarılarak muhafaza altına alınmıştır.

Beykoz Yalıköy Camii’nin kıble duvarına bitişik İshak Ağa Çeşmesi hakkında;

14.01.2026 tarihinde; mermer sütun formunda ve özgün kitabesiyle tescilli İshak Ağa Çeşmesi’nin yerinden izinsiz söküldüğü; bir mermer atölyesine götürülerek alt kısmının kesildiği ve gövdesine müdahale edildiği İBB Miras ekiplerince sahada tespit edilmiştir. İBB Miras tarafından aynı gün tutanak tutulmuş, eser koruma altına alınmıştır.

15.01.2026 tarihinde de Koruma Kurulu’na konu iletilerek tescilli esere zarar verenler hakkında gerekli idari yaptırımın uygulanması istenmiştir.

28.01.2026 tarihinde Koruma Bölge Kurulu’ndan yazı ile; konu kurul gündemine alınıncaya kadar geçen süre zarfında bahse konu çeşme ve çevresinde, 660 sayılı ilke kararı gereğince izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması; can, mal ve çevre güvenlik tedbirlerinin alınması; ilgili kurumlarca yapılan iş ve işlemlere yönelik bilgi ve belgelerin iletilmesi istenmiştir.

10.02.2026 tarihinde konuya ilişkin 2. Yazımız ile konu hakkında tekrar bilgi verilmiş, tutanak ve fotoğraflar iletilmiş, alana yeni konulan çeşmeye ilişkin bilgi verilerek gereği yeniden Koruma kurulundan istenmiştir.

15.04.2026 tarihinde konu Koruma Kurulu gündemine alınabilmiştir. Aynı tarihteki toplantıda "İlgilileri hakkında adli idari işlem başlatılması" kararı alınmıştır.

Olayın tespit tutanağı 14.01.2026 – koruma kurulu kararı alınması 15.04.2026"

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu çeşmenin Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir caminin önünde bulunması nedeniyle yapılan yorumların uygulamaya ilişkin sorumluluğun Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulaması Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye doğrudan Genel Müdürlüğümüzün resmi kanallarından ulaşabileceğini önemle hatırlatıyor, İshak Ağa Çeşmesi'nin mevcut durumuna ilişkin hususlarda, sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerin tarafımızca ayrıca yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

"YOK EDİLDİ" İDDİASI

Karar'dan Saliha Sultan'ın haberine göre, Beykoz'da İstanbul Gümrük Emiri İshak Ağa’nın ilçeye miras bıraktığı üç önemli çeşmeden biri olan Yalıköy’deki İshak Ağa Çeşmesi'nin ‘restorasyon’ adı altında yok edildiği öne sürüldü.

Çeşmedeki 300 yıllık özgün kitabe ve döneme özgü silindir gövdesinin yerine diktörtgen bir mermer kütlesinin bırakıldığı ifade edildi.

Eserin yapılan müdahale sonrası özgün formunu tamamen kaybettiği belirtildi. Beykoz'un özgün sivil mimari örneklerinden biri kabul edilen çeşmenin son hali tepkilere neden oldu.