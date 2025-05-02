İBB'den İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın emniyet ifadesine ilişkin iddialara yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülke TV haber bülteninde, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın emniyet ifadesinde "Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçiyim" dediği iddiasına yanıt verildi.

İBB'nin açıklaması şöyle:

"Yalan 1: Ülke TV haber bülteninde İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa'nın emniyet ifadesinde "Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçiyim" dediğini iddia etmesi, bunu hem haber metninde hem de ekran alt yazısında (KJ) kullanması yalanı.



Gerçek 1: İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, emniyet ifadesindeki beyanı açıktır:

“Sayın Ekrem İmamoğlu, meslek hayatımda en rahat çalıştığım, kariyere ve kurumsal bilgiye önem veren bir belediye başkanıdır. Allah şahittir ki, genel müdür olarak şahsıma hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir.” demiştir.

Bu ifade ortadayken, “Şikayetçiyim” başlığıyla yayın yapmak, sadece etik dışı değil açıkça halkı yanıltma ve itibar suikastı girişimidir.

Gazetecilik değil, propagandadır. Bilinçli ve kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmak, suçtur.

Bu ağır çarpıtma nedeniyle Ülke TV hakkında yalan haber ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle gerekli tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Gerçeği çarpıtan, kamu görevlilerinin ifadelerini bile isteye tersine çeviren hiçbir medya kuruluşu bu yalanlarının hesabını vermekten kaçamayacaktır."