İBB'den İstanbullulara SMS'li 'kar yağışı' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da üç gün sürecek olan kar yağışına ilişkin yurttaşları SMS ile uyardı.

İBB tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında, şunlar denildi:

"Değerli İstanbullular; yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir."

KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Yarından itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz" dedi.