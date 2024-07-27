İBB'den, İZSU personelinin adli kontrolle serbest bırakılması sonrası yaşananlara ilişkin açıklama:

,İzmir Büyükşehir Belediyesinden, İZSU personelinin adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada, "Suçsuz olduklarına inandıkları eş, yakın ve mesai arkadaşlarının, yargılama süreçlerinde gergin bir bekleyiş içinde olan insanların, salıverme kararı sonrasında yaşadıkları birkaç saniyelik sevinç insani bir durumdur" ifadesi kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Alsancak'ta 12 Temmuz'da iki vatandaşın sokakta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili İZSU önceki ve şimdiki genel müdürleri ve çalışanlar ile Gdiz Elektrik Genel Müdür ve üst düzey yöneticilerinin dün gece adli kontrolle serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da gözaltı ile ilgili hukuki süreç tamamlandıktan sonra adliyeye geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suçsuz olduklarına inandıkları eş, yakın ve mesai arkadaşlarının, yargılama süreçlerinde gergin bir bekleyiş içinde olan insanların, salıverme kararı sonrasında yaşadıkları birkaç saniyelik sevinç insani bir durumdur. Salıverilenler ile aileler ve mesai arkadaşları arasında kucaklaşma yaşanmış ancak herhangi taşkın bir durum oluşmamıştır. İki masum insanın ölümü ile ilgili yargı süreci her iki kurumdan 14 kişinin tutukluluk hali devam etmektedir. Hepimize düşen görev, bu yargı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı vermektir. Ölümleri istismar etme ve siyaseten karşı olduklarını düşündükleri bir tarafa suç atma telaşı, AKP’li siyasetçilerin böyle bir yaklaşımla toplumu yönlendirme ve yargıyı etkilemeye çalışmaları kabul edilemez. Acılı ailelere bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Adaletin sağlanması için süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

- Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.