İBB'den "kurultay delegelerine oy karşılığı daire" iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "KİPTAŞ, kurultay delegelerine 70 daire verdi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Herhangi bir belgeye, karara ya da kanıta dayanmayan bu iftiraya karşı KİPTAŞ suç duyurusunda bulundu. Bilirkişi raporu da iddiaların asılsız olduğunu net şekilde ortaya koydu" denildi.

"TÜRSAB’ın paraları, İBB’ye aktarıldı; kamu kaynakları peşkeş çekildi" suçlamasına da yanıt veren İBB, "Galataport çevresindeki ulaşım sorununa çözüm aramak için Valilik koordinasyonunda TÜRSAB ve İBB ortak çalışma yaptı. Protokol gereği durak inşa edildi, karşılığında TÜRSAB tarafından ödeme yapıldı" açıklamasını yaptı.

İBB'nin açıklamasında, "Hiçbir sefer yapılmadığı için ekstra bir gelir söz konusu olmadı. Taraflar arasında borç-alacak ilişkisi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.