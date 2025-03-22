İBB'den MASAK raporundaki iddiaya yanıt: Eksik bilgiye dayalı ve dezenformasyon içeriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. ile ilgili MASAK raporunda yer alan ifadelere yanıt verildi.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş., 2020-2024 arasında 395 milyon TL'lik fatura kesmiş, ancak sadece 193 milyon TL ödeme yapılmış. Geri kalan tutarın akıbeti belirsiz" iddiaları anımsatıldı.

İddialara yanıt verilen açıklamada, "MASAK raporunda, yalnızca banka transferleri dikkate alındığı için tahsilat eksik gibi gösterilmiştir. Ancak gerçekte, şirketin İstanbul Kültür A.Ş.'ye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Raporda yer alan 'aradaki farkın kaynağı bilinmemektedir' ifadesi eksik bilgiye dayalı ve dezenformasyon içeren bir yorumdur" denildi.

"İBB, bugüne kadar soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı kamu sorumluluğuyla hareket edip, suç duyurusunda bulundu" denilen açıklamada, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ifade tutanağı üzerinden çelişki yaratma amacı güden dezenformasyonlara karşı mücadelemiz, kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına olan inancımızla sürecektir" ifadelerine yer verildi.

İBB'nin açıklamasında "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm belediye ihaleleri, reklam izinleri ve ticari kararlar üzerinde doğrudan etkisi vardır" iddiasına da yanıt verildi.

Açıklamada, "Belediye başkanları, yasa gereği ihalelere katılmaz, imza atmaz ve bireysel takip yapmaz. Bu işlemler ilgili birimler ve profesyonel yöneticiler tarafından yürütülür" denildi.