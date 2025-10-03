İBB'den 'Uygulama Bazlı Taksi' için yeni ihale: Tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla başlattığı, Uygulama Bazlı Taksi’nin üçüncü ihalesi 7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Etkinlik Alanı’nda yapılacak ihaleye katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 6 Ekim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaliteli ve güvenilir taksi hizmetine olan talep ile yolcu seçme, kısa mesafe almama ve fazla ücret tartışmaları gibi sorunların çözülmesi için “Uygulama Bazlı Taksi Modeli” sürecini başlatan İBB, 250 yeni taksi plakası sisteme dahil ederek ulaşım hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

“MODEL NASIL İŞLİYOR?”

Yeni modelde taksiler sadece dijital uygulamalar üzerinden çağrılıyor. Böylece hem yolcular hem sürücüler için kayıtlı, izlenebilir ve güvenli bir sistem oluşturuluyor. Araç plakası, sürücü bilgisi ve güzergah uygulama üzerinden anlık görülebiliyor.

Sistemin öne çıkan avantajları şöyle sıralanıyor:

29 yıl lisans hakkı: Plaka sahipleri uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım yapıyor.

Dijital entegrasyon: Taksiler tamamen mobil uygulamalar üzerinden çağrılıyor, dijital taksimetre ile ücretlendirme yapılıyor.

Temassız ödeme: Yolcular hızlı ve güvenli ödeme imkânına sahip oluyor.

Şeffaf gelir takibi: Gelirler düzenli, öngörülebilir ve kontrol edilebilir hale geliyor.

Ayrıca, her yıl yapılacak Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) ile araçların donanımı, temizlik standartları ve sürücü davranışları denetleniyor.

“TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK”

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir yeni modelin İstanbul trafiğine nefes aldıracağını belirterek; “Buradaki amacımız trafik sıkışıklığını azaltmak, yolcu ve hizmet kalitesini artırmak. Uygulama bazlı taksi ile hem yolcuların hızlı taksi bulabilmesini sağlayacağız hem de taksicilerin yüzde 40 diye bahsettiğimiz yolcu arama sürelerini en aza indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Uygulama Bazlı Taksi Modeli için son başvuru tarihi ise 6 Ekim saat 12.00’ye kadar olacak. İhale ise 7 Ekim saat 11.00’de Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Etkinlik Alanı’nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin; 22-69 yaş arasında olması, İstanbul’da ikamet etmesi, sabıka kaydının bulunmaması ve üzerine kayıtlı toplu ulaşım aracı olmaması gerekiyor.

