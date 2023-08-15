İBB, depreme dayanıklı olmayan binanın yıkımını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekipleri kentteki bir çürük binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt’ta depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen bir binanın daha yıkım işlemine başlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hızlı tarama yöntemiyle tespit ettiğimiz, hiçbir deprem güvenliği bulunmayan 318 binanın birinin daha yıkımını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı tabutlarında yaşamaktan kurtarmak ve İstanbul’da deprem direncini arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde, yeni tespit ettiğimiz bin 238 riskli binanın sakinleri için kira yardımını da belediye meclisine taşıyacağız. Vatandaşlarımızın riskli binalarda yaşamak zorunda kalmaması için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.”