İBB dosyası tutuklusu Kapki: AKP’li Birinci beni yalan ifadeye zorladı

CHP lideri Özgür Özel, AKP'nin MKYK Üyesi ve İBB Davası’nda tutuklu yargılanan itirafçı Murat Kapki’nin avukatı Mücahit Birinci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKP’li Birinci’nin, Kapki’yi yalan ifadeye zorladığını ve para karşılığında serbest kalma vaadi verdiğini iddia eden Özel, Birinci ile ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunu da paylaştı.

Kapki tarafından yapılan suç duyurusunda Birinci’ye, “Nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma” suçlamaları yöneltildi. Suç duyurusu dilekçesindeki iddiaları Özel, “Tuz kokmadı, lağım patladı” diyerek duyurdu. Özel, konunun üzerine gidilmesi halinde, “AK Toros çetesi” olarak nitelendirdiği isimlerin ortaya çıkarılacağını söyledi.

“İMZALA, SERBEST KAL”

Kapki’nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu başvurusuna göre, AKP’li Mücahit Birinci 31 Temmuz’da, “İçeriden çıkarma” vaadiyle Kapki’yi cezaevinde ziyaret etti. Ziyarette Birinci’nin, yanında getirdiği ifade örneğini Murat Kapki’nin önüne koyduğunu ve ‘Bu ifadeyi imzalarsan serbest bırakılırsın’ dediği öne sürüldü. Birinci’nin öte yandan, Kapki’den 2 milyon dolar para istediği de dilekçedeki iddialar arasında yer aldı.

Kapki’nin avukatı, müvekkilini imzalatılmak istenen ifadede, “Kapki’nin görerek ya da duyarak tanık olduğu bir takım olayların kurgusunun yapıldığını” kaydetti. Kapki’den, ihaleler neticesinde paralar toplandığını, paraların nasıl ve ne amaçla kullanılacağından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in haberdar olduğunu duymuş ya da görmüş gibi ifade vermesinin istendiği de iddialar arasında sıralandı.

İddiaya göre, AKP’li Birinci’nin Kapki’nin önüne koyduğu ifade tutanağında, “Ekrem İmamoğlu’nun bazı gazetecileri fonlayarak yandaş hale getirdiği yönünde” ifadeler de kullanıldı. Öte yandan Kapki’den, “Murat Ongun’un, ‘İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan o işleri çözer, hakim ve savcılar onların elinde’ dediğini duydum” şeklinde ifade vermesinin istediğini de belirtildi.

Birinci’nin, soruşturma dosyasında müdafi sıfatıyla hiçbir işlem yapmamasına karşın bir gazeteciye, “İBB Dosyası’nda Murat Kapki’nin avukatlığını yapıyorum” dediği iddiası da suç duyurusu dilekçesine yansıdı.

“SENİN TERCİHİN BU”

Kapki’nin cezaevinden el yazısı ile yazdığı dilekçede de dikkati çeken ifadeler kullanıldı. Birinci’nin, “Dışarı çıkarmak vaadiyle” kendisini yalan ifade vermeye zorladığını kaydeden Kapki, dilekçesinde özetle şunları kaydetti:

“Kesinlikle böyle bir ifade vermeyeceğimi söyledim. Ayağa kalktı, elimi sıktı ve kapıya yöneldi. ‘Bunları söylemesem çıkamıyor muyum?’ diye sorduğumda, ‘Senin tercihin bu’ dedi. Avukat Mücahit Birinci’den şikayetçiyim.”

BAKAN TUNÇ’A ÇAĞRI

CHP lideri Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrı yaptı. Tunç’un, HSK’yı olağanüstü toplantıya çağırması gerektiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten doğru, hepimizin rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek, o bulunamayan ama aslında başka yerlerden temin edilen yerler bulunacak. Ondan sonra bu dosya yeni baştan tıkır tıkır görülecek.”