İBB dosyasından tahliye edilip tutuklanmışlardı: 11 kişinin ifadesi ortaya çıktı

İBB soruşturmasında tutuklandıkları halde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında hazırlanan iddianamede isimleri yer almayan 21 kişiden 19'u, dün yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edilmişti.

Savcılığın itirazı sonucunda 11 kişi, 24 saat geçmeden yeniden tutuklandı.

Halk TV'de yer alan habere göre, yeniden tutuklanan İBB yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı.

İBB soruşturmasında haklarında iddianame düzenlenmeyen 19 isim, dün akşam saatlerinde tutukluluk incelemesi ardından tahliye edildi.

Mahkeme, tahliye gerekçesinde dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması ve tutuklamanın bu aşamada ölçüsüz kalacağını belirtti.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA YENİDEN GÖZALTI

Tahliye kararının ardından Silivri (Marmara) Cezaevi kapısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tahliye edilmeleri beklenen isimlerden 11’i, savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın ardından haklarında çıkarılan yakalama/gözaltı işlemiyle cezaevi çıkışında yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler ifadelerinin ardından yeniden tutuklandı.

"SİYASET KURBANI OLARAK TUTUKLANDIM"

CHP PM üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner, tahliye kararının ardından yaklaşık 24 saatlik belirsizlik ve yeniden gözaltı sürecine işaret ederek, neden böyle bir muameleye maruz kaldığını anlayamadığını ifade etti.

Aydöner ifadesinde “Ben neden 24 saattir bu işkenceye maruz kaldığımı öğrenmek istiyorum, neden tahliye edildim? Neden 24 saatlik gözaltında cezaevinden daha beter koşullardan tutuldum? Daha önce tutuklu olduğumuz dosyada gizlilikten dolayı neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. Adımı geçiren kişinin tutarsızlığı ortada, satışı yapan eleman dinlenmiyor, sadece itirafçının beyanı esas alınarak tutuklu duruyorum. Rüşvet alan kişi harçları resmi banka hesaplarından öder mi? 72 yaşında babam ve annem var. Siyaset kurbanı olarak tutuklandım. 6-7 aydır haftanın her günü ağlıyorlar. Dün sevinçten ağlıyorlar, bugün üzüntüden ağlıyorlar, bu ahlardan nasıl arınılacak? Bir tane koltuğa aday kişiden korkularak bize eziyet ediliyor, cinayet koğuşunda cinayet işlemiş kişilerle beraber kalıyorum, aynı ortamda tekrar bulunmak istemiyorum” dedi.

Engin Gönül ise ifadesinde, "Biz dün neden tahliye verildiğini, neden yakalama çıktığını anlamadık. Ne yaşadık dünden beri anlamış değilim... Hayal edemeyeceğim 7 ayı yaşıyorum” derken, Onur Gülin, "Dün çıkmış olduğumuz duruşmada tahliye olmuştum, tekrar neden gözaltı kararı verildiğine anlam vermemekteyim” ifadelerini kullandı.

Gülin'in avukatı yaşananları şöyle anlattı:

"Biz bu kararı (tahliye) aldıktan sonra cezaevine gittik, gece saat bir buçuğa kadar müvekkilin tahliye edilmesini bekledik... Biz beklerken... bir yakalama kararı olduğu bildirilmiştir... Karar sabah çıktı, akşam tekrar yakalama çıktı, 8 saat içinde ne değişti anlayamadık."

ÇOCUKLARININ CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORLAR

Arzu Can ve Savaş Can çifti de yeniden tutuklananlar arasında yer aldı.

Arzu Can, "14 yaşında bir oğlum var. Eşim de tutuklu... Çocuğum psikolojik destek alıyor” dedi. Avukatı ise, "6 buçuk aydır anne baba aynı anda içeriye alındılar... Sokakta kalmış bir çocuktan bahsediyoruz... İntihara meyilli bir çocuktur. Çocuğun bir deprem korkusu var, annesiz ve babasız kalamıyor.” diye konuştu.

Doğukan Arıcı ise ifadesinde, "Yaklaşık 4 aydır uyuşturucu koğuşunda kalıyorum, psikolojik olarak çok kötüyüm” diyerek tutulduğu koğuşta yaşadıklarını anlattı.

Tahliye edilen ve yeniden gözaltına alınan 11 isim ifadelerinin ardından yeniden tutuklandı.