İBB duruşmalarındaki görüntü kayıtlarına soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen İBB davasının duruşmasında görüntü çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan bundan sonraki tüm paylaşımların takibi yönünde talimat verildi. Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’ nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."