İBB duyurdu: Yılbaşı için hangi tedbirler alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yılbaşı nedeniyle duyurduğu tedbirlere göre, toplu taşıma hizmetleri 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

İBB, 2026 yılbaşında uygulanacak ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Toplu ulaşımda ek seferler ve ücretsiz hizmet sağlanırken, zabıta, itfaiye ve acil durum ekipleri hazır bekleyecek.

"TOPLU ULAŞIMA EK SEFERLER"

İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

Yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilave olarak, otobüs hatlarında 370 ek sefer, metrobüs hattında ise 310 ek sefer olmak üzere toplam 680 ek sefer gerçekleştirilecek. Ayrıca yolculuk talebine uygun olacak şekilde merkezi noktalarda yedek araçlar hazır bulundurulacak.

31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul’a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-KirazlI, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.

Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.

"ZABITA EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA OLACAK"

İstanbul’da yurttaşların 2026 yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı, 31 Aralık 2025 akşamından 1 Ocak 2026 sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetim ve tedbirler uygulayacak; bu kapsamda yeme-içme, eğlence, konaklama ve perakende satış noktalarında fiyat etiketi, tarife, satıştan kaçınma ve tüketici şikâyetlerine yönelik denetimler yapılacak, izinsiz seyyar satıcılık, işgaller, dilencilik ve çevreyi kirleten uygulamalara karşı idari işlemler uygulanacak, Alo 153’e iletilen gürültülü müzik şikâyetlerine anında müdahale edilecek, toplu taşıma araçları, taksi, minibüs, şehirlerarası otobüsler ile deniz ulaşımında mevzuata uygunluk kontrolleri sağlanacak, turistik alanlarda hanutçuluğun önlenmesi ve kent düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, sokakta kalan vatandaşlar için konaklama desteği sağlanırken, trafik çekici hizmetleri ve olası afetlere karşı zabıta ekipleri Emniyet ve ilgili birimlerle koordinasyon halinde görev başında olacak.

"İTFAİYE VE ACİL DURUM EKİPLERİ TEYAKKUZDA"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacak. Acil Yardım ve Cankurtarma ekipleri, sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet verecek.