İBB Emekli Pazar Desteği Ne Kadar? Başvuru Şartları Neler ve Nasıl Alınır (2026 Güncel)

Artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin alım gücü her geçen gün azalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal destek programlarıyla dar gelirli emeklilere nefes aldırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda merakla beklenen İBB Emekli Pazar Desteği başvuruları 26 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Peki, İBB Emekli Pazar Desteği ne kadar, kimler başvurabilir ve başvuru nasıl yapılır? İşte 2026 yılına ait tüm güncel bilgiler…

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NEDİR?

İBB Emekli Pazar Desteği, İstanbul’da yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen nakdi bir sosyal yardım programıdır. Destek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında yürütülmektedir.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR? (2026)

2026 yılı için belirlenen destek tutarı, emekli vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İBB tarafından yapılan açıklamaya göre:

2026 yılında 20 bin emekliye destek verilecek

destek verilecek Kişi başı 10 bin TL ödeme yapılacak

ödeme yapılacak Toplam destek bütçesi 200 milyon TL

Bu destek, emeklilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

İBB Emekli Pazar Desteği başvuruları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Başvurular belirlenen kanallar üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci oldukça pratik ve erişilebilir şekilde planlandı. Emekliler başvurularını iki farklı yöntemle gerçekleştirebiliyor:

Online Başvuru

Başvurular https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Alo 153 Çözüm Merkezi

İnternet erişimi olmayan veya telefonla başvurmayı tercih eden emekliler, Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla da başvuruda bulunabiliyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından gerekli incelemeler yapılacak ve uygun görülen emeklilere ödemeler Ramazan Ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

BUGÜNE KADAR NE KADAR DESTEK VERİLDİ?

Emekli Pazar Desteği, 25 Kasım 2024 tarihinde ilk kez uygulanmaya başlandı. Programın başladığı tarihten bugüne kadar:

10.076 emekliye destek sağlandı

destek sağlandı Kişi başı 10 bin TL olmak üzere

Toplamda 100 milyon 760 bin TL nakdi destek verildi

Bu veriler, İBB’nin emeklilere yönelik sosyal destek politikasının sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten faydalanabilmek için bazı temel kriterlerin karşılanması gerekiyor. İBB Emekli Pazar Desteği başvuru şartları şu şekilde:

İstanbul sınırları içerisinde ikamet etmek

Emekli olmak

Sosyal destek başvurusunda bulunmuş olmak

Yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olarak tespit edilmek

İBB Emekli Pazar Desteği kimlere veriliyor?

İstanbul’da yaşayan, emekli olan ve yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara veriliyor.

İBB Emekli Pazar Desteği 2026 yılında ne kadar?

2026 yılında kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin emekliye destek sağlanacak.

İBB Emekli Pazar Desteği başvurusu nereden yapılır?

Başvurular sosyalyardim.ibb.gov.tr adresinden online olarak veya Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İBB Emekli Pazar Desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

İBB Emekli Pazar Desteği, artan gıda fiyatları ve hayat pahalılığı karşısında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına önemli katkı sunuyor. 2026 yılında da devam eden bu destek programı, sosyal belediyecilik anlayışının somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Başvuru şartlarını taşıyan emeklilerin süreci kaçırmadan başvurularını tamamlaması büyük önem taşıyor.