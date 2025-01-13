İBB Evlilik desteği ne kadar ve nasıl alınır? İBB evlilik desteği başvuru 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik ekonomik desteğini artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Daha önce 15 bin TL olarak sunulan “Evlilik Desteği”, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’ye çıkarıldı. Ekonomik krizin etkileri, artan yoksulluk ve enflasyon gibi nedenler göz önüne alınarak gerçekleştirilen bu iyileştirme, çiftlere yeni hayatlarına başlarken önemli bir kolaylık sağlıyor.

Peki, evlilik desteği nasıl alınır? Evlilik desteği başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? İşte İBB’nin sunduğu bu önemli destekle ilgili tüm detaylar!

EVLİLİK DESTEĞİ NEDİR?

Evlilik desteği kimlere verilir sorusu, bu konuda en çok merak edilenlerden biri. Bu destek, İBB tarafından İstanbul’da ikamet eden, sosyal inceleme sonucunda ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen çiftlere sağlanıyor. Maddi desteğin amacı, çiftlerin evlilik hazırlık süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları hafifletmek ve yeni bir başlangıç yapmalarına destek olmak.

Başvurular, yalnızca İstanbul sınırlarında yaşayan çiftler için geçerli. Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olmasına bakılmaksızın, nakit destek kadın tarafın banka hesabına yatırılıyor. Evlilik desteği hangi tarihte ödenir diye merak edenler için, ödemenin resmi nikâh gerçekleştikten sonra yapıldığını belirtelim.

EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik desteğine nasıl başvurulur sorusunun cevabı, birçok farklı başvuru kanalından geçiyor. İBB, başvurular için kolay erişilebilir bir sistem sunuyor. Aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapılabiliyor:

İstanbul Senin Mobil Uygulaması

Alo 153 Çözüm Merkezi

cozummerkezi@ibb.gov.tr e-posta adresi

e-posta adresi Çözüm Merkezi Mobil Uygulama Online Başvuru: https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen

https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen Whatsapp Uygulaması: 0552 153 00 34

0552 153 00 34 Mobil Çözüm Noktası,

Çözüm Şubesi,

Çözüm Noktaları

Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru: sosyalyardim.ibb.gov.tr

Başvuru sürecinde çiftlerden yalnızca birinin İstanbul’da ikamet etmesi yeterli oluyor. Ancak, resmi nikâh gerçekleştikten sonra her iki tarafın da İstanbul’da ikamet etmesi şart koşuluyor.

EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik desteği kimlere çıkar ve evlilik desteği almanın şartları nelerdir gibi sorular, bu destekten faydalanmak isteyen çiftlerin sıkça araştırdığı konular arasında. İşte başvuru şartları:

İstanbul’da ikamet etmek: Başvuru yapan çiftlerden en az birinin İstanbul il sınırlarında yaşıyor olması gerekiyor.

Başvuru yapan çiftlerden en az birinin İstanbul il sınırlarında yaşıyor olması gerekiyor. Sosyal İnceleme Sonucu: Sosyal inceleme neticesinde ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi şart.

Sosyal inceleme neticesinde ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi şart. Yaklaşan Evlilik Tarihi: Çiftlerin başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde resmi olarak evleniyor olmaları gerekiyor.

EVLİLİK DESTEĞİ ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLER?

Evlilik desteği ne zaman ödenir sorusunun yanıtı ödeme sürecine dair önemli ipuçları içeriyor. Başvurular, gelir durumu ve sosyal inceleme raporları doğrultusunda değerlendiriliyor. Nakit destek, yalnızca kadın tarafın banka hesabına, resmi evlilik gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

Başvurular sırasında gerekli evraklar kontrol ediliyor ve çiftlerin sosyal destek ihtiyacı belgelerle doğrulanıyor. Destek sürecinin hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söylemek mümkün.

EVLİLİK DESTEĞİ KAPSAMINDA KAÇ ÇİFT YARARLANABİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Mayıs 2023 tarihinde başlattığı evlilik desteği projesi, bugüne kadar 16 bin 215 çifte destek sağladı. Bu rakam, evlilik hazırlığında olan çiftler için ne kadar büyük bir fark yaratıldığını gözler önüne seriyor.

EVLİLİK DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

İstanbul’da ikamet eden, sosyal inceleme sonucunda maddi desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen çiftlere veriliyor.

EVLİLİK DESTEĞİ ALMAK İÇİN KAÇ GÜN İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Evlilik tarihinden önceki üç ay içinde başvurmak gerekiyor.

EVLİLİK DESTEĞİ HANGİ TARİHTE ÖDENİR?

Resmi nikâh gerçekleştikten sonra ödeme yapılır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu 30 bin TL’lik evlilik desteği, yeni hayatlarına adım atan çiftlere ekonomik olarak büyük bir destek sağlıyor. Eğer siz de evlilik desteği nasıl alınır veya evlilik desteği başvuru şartları gibi konuları merak ediyorsanız, başvuru yaparak bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Evlilik hazırlığında ekonomik sıkıntılar yaşayan çiftler için bu destek büyük bir kolaylık sunuyor.