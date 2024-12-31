İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru sonuçları açıklandı: İlk ödeme ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuru sonuçları 31 Aralık 2024 itibarıyla açıklandı. Bu kapsamda, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi destek verilecek. 2024/2025 eğitim-öğretim döneminde toplam 100.000 öğrenciye 1,5 milyar TL’lik destek sağlanacak. "Genç Üniversiteli Desteği sonuçları nasıl öğrenilir", "İBB öğrenci desteği ne kadar", ve "İBB burs başvurusu nasıl yapılır" gibi soruların yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM DESTEĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Eylül - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı. Başvuru sonuçları, 31 Aralık 2024 itibarıyla açıklandı ve öğrenciler sonuçlara şu platformlardan erişebilir:

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

İstanbul Senin uygulaması

153 Çözüm Merkezi

"İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı bu platformlar üzerinden sağlanmaktadır. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, destek ödemelerini taksitler halinde alacak.

İLK ÖDEMELER 7 OCAK’TA YAPILACAK

Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 15.000 TL olarak belirlenen burs tutarı iki eşit taksitle ödenecek. İlk taksit olan 7.500 TL, 7 Ocak 2025 tarihinde hak kazanan öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. İkinci taksitin ise ilerleyen aylarda yapılması planlanıyor.

İBB, toplamda 100.000 öğrenciye 1,5 milyar TL’lik destek sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı hedefliyor. "İBB öğrenci bursu ne kadar?" ve "Genç Üniversiteli Desteği nasıl alınır?" sorularına yanıt olarak, bu destek İstanbul’da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanmaktadır.

KİMLER GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

İBB’nin eğitim desteği projesi, öncelikle muhtaçlık durumuna göre değerlendirilen öğrencilere yöneliktir. Desteğe hak kazanabilmek için şu kriterler dikkate alınır:

Kendisi veya ailesinin İstanbul’da ikamet ediyor olması.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Muhtaçlık durumunun değerlendirme sonucu uygun bulunması.

"İBB burs başvurusu kimlere verilir?" sorusu sıkça sorulanlar arasında yer almakta olup, başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler destekten yararlanabilir.

İBB BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden erişilebilir.

İBB ÖĞRENCİ BURSU NE KADAR?

Toplam destek tutarı 15.000 TL olup, iki eşit taksit şeklinde ödenecektir.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NEYDİ?

Başvurular, 26 Eylül - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştır.

İBB BURSU İLK ÖDEME TARİHİ NEDİR?

İlk ödeme 7 Ocak 2025 tarihinde yapılacaktır.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

İstanbul’da ikamet eden veya ailesi İstanbul’da yaşayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanır.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik en önemli projelerinden biridir. Başvuru sonuçları 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanmış ve destek almaya hak kazanan öğrencilere ilk ödeme 7 Ocak 2025 tarihinde yapılacaktır. Bu makale, "İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir?", "İBB öğrenci desteği şartları nelerdir?", ve "İBB bursu ilk ödeme ne zaman?" gibi soruların yanıtları için hazırlanmıştır.