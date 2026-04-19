İBB giriş ücretini 1 TL yapmıştı: Yerebatan Sarnıcı'na ziyaretçi akını

İstanbul’un simge yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'na yönelik ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar adına tescil edildiğini açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarnıca girişlerin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına 1 Türk Lirası belirlemişti.

Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, dün Sarnıcı 20 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Aslan, şöyle devam etti: "Bu büyük gurur benim için. İstanbul halkına sesleniyorum: Akın akın Sultanahmet’e gelin; Yerebatan Sarnıcı’nı görün. Halkçı belediyecilik ve ecdat yadigârına nasıl sahip çıkılır, şahitlik edin. İstanbul sadece bize değil, tüm İstanbullulara emanettir. Gelin, malımıza mülkümüze hep beraber sahip çıkalım."

Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar adına tescil edilmesine de tepki gösteren Aslan, "Bu sarnıç yapıldığında daha Osmanlı Devleti kurulu değil. Hal böyleyken buraya 'Osmanlı Vakfiyesi' demek akılla oyun etmektir. Galata Kulesi de aynı şekilde 500’lü yıllardan kalmadır. Fener olarak yapılıyor. Biz zaten Osmanlı tarihine sahip çıkıyoruz, ancak İBB’yi başka bir devletin kurumu gibi görüp mallarına 'çökmek' doğru değildir. Biz bu milleti bir aile olarak görüyoruz; aile içinde tartışma olur ama akşam aynı sofraya oturulur. Siz bu toplumla ne zaman barışacaksınız?" ifadelerini kullandı.