İBB harekete geçti: Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılacak

İBB ve polis ekipleri, Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğuBebek Otel'deki kaçak yapıların yıkımı işlemlerini başlatmak üzere sabahın erken saatlerinde otele gitti.

Bebek Otel’in sahibi Yıldırım ve genel müdürü Arif Altınbulak 7 Ocak’ta tutuklanmıştı. Hafta sonu da çok sayıda jandarma personeli tarafından baskın düzenlenmişti. Pek çok kişi gözaltına alınmıştı.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda yer alan Bebek Otel'de imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı. Otel yönetiminin yaptığı itirazın ardından çıkan yürütmeyi durdurma kararı sonucunda yıkım işlemleri başlatılmadan durdurulmuştu.

28 Aralık tarihinde de kaçak yapılaşmanın tespit edildiği Bebek Otel izinsiz bir şekilde faaliyetlerine devam ediyordu. İBB ekipleri polis eşliğinde bu sabah oteldeki kaçak yapıların yıkılması için otele gitti ve yıkım işlemlerini başlattı.