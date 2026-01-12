İBB harekete geçti: Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkıldı

İBB ve polis ekipleri, Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel'deki kaçak yapıların yıkımı işlemlerini başlatmak üzere sabahın erken saatlerinde otele gitti.

Bebek Otel’in sahibi Yıldırım ve genel müdürü Arif Altınbulak 7 Ocak’ta tutuklanmıştı. Hafta sonu da çok sayıda jandarma personeli tarafından baskın düzenlenmişti. Pek çok kişi gözaltına alınmıştı.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda yer alan Bebek Otel'de imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı. Otel yönetiminin yaptığı itirazın ardından çıkan yürütmeyi durdurma kararı sonucunda yıkım işlemleri başlatılmadan durdurulmuştu.

28 Aralık tarihinde de kaçak yapılaşmanın tespit edildiği Bebek Otel izinsiz bir şekilde faaliyetlerine devam ediyordu. İBB ekipleri polis eşliğinde bu sabah oteldeki kaçak yapıların yıkılması için otele gitti ve yıkım işlemlerini başlattı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlendi, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği’nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından encümen kararı doğrultusunda yapının ön cephesinde ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler sabahın erken saatlerinde yıkıldı.