İBB, İçişleri Bakanlığı denetiminden geçtiğini açıklamıştı: Aile Bakanı Göktaş, kreşler için yine "ruhsatsız" dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanlığı'nın denetiminden geçen Yuvamız İstanbul adlı kreşler için "Ruhsatsız" dedi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Mahinur Özdemir Göktaş, "3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB’ye ait RUHSATSIZ “çocuk etkinlik merkezinde”, İSTİSMAR ve ŞİDDETE maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir" ifadelerini kullandı ve "Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir" dedi.

Göktaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB’ye ait RUHSATSIZ “çocuk etkinlik merkezinde”, İSTİSMAR ve ŞİDDETE maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir.

Söz konusu iddialar Bakanlığımıza ve yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB’nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı “kreşlerinde”, başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi KABUL EDİLEMEZ!

Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak!

Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez.

Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir.

Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez!

Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

22 NİSAN 2025'TE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETİMİNDEN GEÇTİ

Göktaş daha önce de söz konusu kurumlar için "yasadışı" ve "ruhsatsız" demişti. Buna karşın açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, kurumların İçişleri Bakanlığı denetiminden geçtiğini vurgulamıştı. Demir, şu açıklamayı yapmıştı:

“En başta şunu belirtelim: Yuvamız İstanbul merkezlerimiz hakkında iddia edilen ‘ruhsatsız’, ‘yasadışı’ ve ‘mevzuata aykırı’ iddiaları, daha önce İçişleri Bakanlığı’nın denetimine konu olmuştur. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 22 Nisan 2025 tarihli resmî kararda, Yuvamız İstanbul merkezlerimizin hukuki niteliği, açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konmuştur. Söz konusu kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yuvamız İstanbul merkezlerinin, okul öncesi eğitim kurumu olmadığı ve belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamında faaliyet gösterdiği gibi hususlar açıkça belirtilmiştir. Karar, İçişleri Bakanlığı’nın en üst denetim makamının, Yuvamız İstanbul’un hukuka uygunluğunu açık biçimde tescil ettiği resmî bir belgedir.”