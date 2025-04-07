İBB, iddiaları çürütüyor

Haber Merkezi

İBB 19 Mart operasyonlarına ilişkin “yalanlar ve gerçekler” serisine devam ediyor. “İBB’de 560 milyar TL yolsuzluk yapıldı” yalanını çürüten İBB açıklamasında, "Son 6 yılda 497 milyar lira gerçekleşen bütçe ile İBB, İstanbul’un sudan ulaşıma, metrodan altyapı yatırımlarına kadar birçok hizmeti sunmakta, ayrıca 95 bin çalışanına da maaş ödemektedir” denildi.

İBB bütçe gerçekleşmelerindeki rakamın 2019 ile 2024 yılları arasında toplam 497 milyar TL olduğu ifade edildi. "10 milyon dolar rüşvet parası cenaze aracıyla Yunanistan’a kaçırıldı" iddiası da yalanladı. İBB açıklamasında, “Yurt dışı cenaze transferleri, Sağlık Bakanlığı onayı ve uluslararası prosedürlerle yalnızca özel yetkili havayolu firmaları aracılığıyla yapılmaktadır” denildi.

“Boğaz’daki bir tadilat izni için 10 milyon dolar rüşvet talep edildi” iddiası hakkında şu ifadeler kullanıldı: “İddiaların tam aksine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu Vaniköy’deki villa ile ilgili süreçte yasadışı inşa faaliyetlerine müdahale etmiş, yapıyı mühürlemiş ve ardından ilgili kurumlarla iş birliği içinde kaçak yapının yıkımını sağlamıştır.”