İBB iddianamesi: AKP’li vekil adayı, “Can güvenliğim yok” demiş

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu İBB soruşturmasına ilişkin iddianame geçen hafta hazırlanarak mahkemeye sunuldu. İddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2018 seçimlerinde AKP’den İstanbul’da milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay Tan iddianamede tanıklar arasında yer aldı.

İKİ DEFA İFADE VERDİ

İddianameye göre Tan, Ocak 2025 ve Nisan 2025’e iki defa ifade verdi. Tan ilk ifadesinde 2013 yılından itibaren İBB ve iştiraki şirketlerin ihalelerine katılıp açık hava, direk reklam işleri aldığını aktardı. Tan, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki direklerin reklam kiralama ihalesini yaklaşık 8 milyon TL ile aldıklarını ancak 2019 seçimlerinden sonra reklam izinlerinin para karşılığı verilmeye başlandığını iddia etti.

Tan’ın ilk ifadesinin yandaş medyada haber olmasının ardından ikinci verdiği ifadede Murat Ongun’un sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı: “Adı Oktay Tan; Sabah Gazetesi tanıttı. Kendisi şu an cezaevinde olmamıza sebep olan sözde tanıklardan biri.

Oktay Tan; Başkanımızın talimatıyla benim kendisinden rüşvet aldığımı, bir takım isteklerimi karşıladığını beyan etmiş. Bu kişiyi hiç tanımıyorum, bir kere bile iş konuşmadım, telefonla dahi irtibatım yok.

Peki, bu iftirayı bana bu kadar kolayca nasıl atabiliyor? Belli ki; bu ifadeyi verse de zarar görmeyeceği konusunda güvence verilmiş. Ben yine de kendisine karşı tüm hukuki girişimleri yapacağım. Elbet bu iftiraların hesabını verecek. Haklı olanın vakti de sabrı da çoktur.”

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tan ikinci ifadesinde ise bu tweetten dolayı tehdit edildiğini iddia etti. Tan, “Benim vermiş olduğum ilk ifadem medya ve basın organlarında yer almıştır. Bu husustan dolayı gerek e-devlet hesabım, gerekse sosyal medya hesaplarıma çok sayıda saldırı gerçekleşmektedir. Bu hesaplarım ele geçirilmeyi çalışılmaktadır. Şüphelilerden Murat Ongun attığı tweetlerle ben ve ailemi hedef tahtasına koymuştur. Devamlı hem şahsıma hem de aileme karşı tehditler almaktayız. Bu hususlardan dolayı can ve mal güvenliğim yoktur. Ben de bu hususlardan dolayı bizzat suç duyurusunda bulunacağım. Ekleyeceğim başka bir husus yoktur” dedi.

Tan 2018 seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili Adayı olmuştu. İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olan Tan, seçilememişti.