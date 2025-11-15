İBB iddianamesi: Benzer suçlamalar hangi AKP'li belediyelere yöneltildi?
İBB iddianamesinde İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalardan arasında “Orman Kanunu’na muhalefet” etmek de yer aldı. Ormanlık alanlara zarar vermekle suçlanan İmamoğlu'na yöneltilen suçlama birçok AKP'li belediye için adeta rutin bir işleme dönüştü.
İBB iddianamesinde İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalardan birisi de “Orman Kanunu’na muhalefet” etmek.
İddianamede, Cebeci bölgesindeki maden sahalarının izinsiz şekilde hafriyat alanına çevrildiği, ormanlık alanların ciddi zarar gördüğü iddia edildi.
Ancak İmamoğlu’na yöneltilen bu suçlama AKP’li belediyeler için adeta “rutin” bir uygulama. Pek çok AKP’li belediye ormanlık alanları tahrip etmesiyle defalarca gündem oldu. Bunlarla ilgili işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.
Daha önce AKP’li belediyeler tarafından ormanlık alanlarda yapılan tahribatlar şöyle:
- İBB AKP'deyken Beykoz'daki 554 bin 843 metrekarelik ormanlık alanın 267 bin 858 metrekaresi Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'na kiralandı. Araziye ruhsatsız binalar yapıldı.
- Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi ORBEL, uhdesinde bulunan bentonit maden sahası için ÇED dosyasında yer almamasına rağmen orman arazisinde yol açtı.
- AKP’li Altındağ Belediye Başkanı, orman arazisine çiftlik kurdu, yapı izni olmadan villa inşa etti. Belediye araçları asfalt döktü, çiftliğe sulama kanalları çekildi.
- Kırşehir'in Akçakent İlçesi'nde bulunan doğa harikası Eskiyurt gölü kenarına AKP'li belediyece mandıra yapılmasına izin verildi.
- AKP’li Bolu Gerede Belediyesi halkın piknik yapması için Orman Bakanlığı’ndan özel orman alanı kiraladı. Belediye kiralanan özel orman alanını sessiz sedasız parselleyip yandaşlara sattı. Kısa sürede piknik alanında villalar yükseldi. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri olayı inceleyip rapor yazdı. Raporda, kamu yararı için ücretsiz olarak kiralanan orman alanının amacı dışında kullanıldığı, orman bütünlüğünün bozulduğu belirtilerek belediyeye verilen iznin derhal iptal edilmesi istendi.
- AKP’li Bağcılar Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) tahsis ettiği Belgrad Ormanı’ndaki alana sosyal tesis adı altında inşaat çalışmalarına başladı.
- AKP’li Üsküdar Belediyesi, park olacağı belirtilen Boğaz manzaralı araziyi önce imara açtı, ardından da ihaleyle sattı. Alanda ağaçlar kesildi.
- Konya'da 85 bin ağaç dikilerek oluşturulan Aslım Ormanı, AKP'li Belediye'nin ağaçları tek tek sökmesiyle yok edildi.
- Ordu’da AKP’li Ulubey Belediyesi, dere yataklarında ruhsatsız taşocakları kurdu. Belediye kırdığı taşları inşaatlara satarken, DSİ ve Karayolları ise belediyenin kendilerinden herhangi bir izin almadığını söyledi.