İBB iddianamesi: Benzer suçlamalar hangi AKP'li belediyelere yöneltildi?

İBB iddianamesinde İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalardan birisi de “Orman Kanunu’na muhalefet” etmek.

İddianamede, Cebeci bölgesindeki maden sahalarının izinsiz şekilde hafriyat alanına çevrildiği, ormanlık alanların ciddi zarar gördüğü iddia edildi.

Ancak İmamoğlu’na yöneltilen bu suçlama AKP’li belediyeler için adeta “rutin” bir uygulama. Pek çok AKP’li belediye ormanlık alanları tahrip etmesiyle defalarca gündem oldu. Bunlarla ilgili işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

Daha önce AKP’li belediyeler tarafından ormanlık alanlarda yapılan tahribatlar şöyle: