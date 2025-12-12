İBB iddianamesi ek klasörleriyle UYAP’a yüklendi: 482 dosya, 23 GB veri

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanık hakkında hazırlanan İBB iddianamesinin ek klasörleri Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yüklendi. Günlerdir beklenen yükleme, sanık avukatlarının taleplerinin ardından gerçekleşti.

Gazeteci Engin Deniz’in aktardığına göre, UYAP’a yüklenen ek klasörler 482 ayrı dosyadan oluşuyor ve toplam büyüklüğü 23 GB’ı buluyor.

İmamoğlu’nun avukatları, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan müvekkilleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Aralık’ta İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak iddianameye esas tüm belge ve delillerin UYAP’a yüklenmesini talep etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu ile birlikte 105’i tutuklu 402 kişi sanık olarak yer alıyor. İddianamede İmamoğlu hakkında “örgütün kurucusu ve lideri” nitelendirmesi yapılırken, 142 ayrı suçtan 828 ila 2 bin 352 yıl arasında hapis cezası isteniyor.