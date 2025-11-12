İBB iddianamesi: Eski AKP'li vekilin abisine rüşvet suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan İBB iddianamesinde çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Uzun süre AKP milletvekilliği yapan Vahit Kiler'in kardeşi Nahit Kiler iddianamede "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Nahit Kiler şunları söyledi: "Tam yılını hatırlamamakla beraber 2017 yılının

sonlarına doğru o dönem Beyl,kdüzü Beled,ye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat ÇALIK beni belediye binasına çağırdı. Bana Beylikdüzü'nde birçok inşaat yaptığımızı, belediye adına bir kreş yaptırmamızı istedi. Ben kendisine bizim birçok işimiz var, kreş yapımıyla kendimiz uğraşamayız dedim. Bunun üzerine kendisi bana bizim kreş yaptırdığımız bir firma var, onlar sizinle iletişime geçeri masraflarını sizden alır dedi. Sonrasında kimin geldiğini bilmemekle beraber dosyada bulunan çekleri inşaatı yapan firmaya verdik. Bizden alınan çekler karşılığında herhangi bir kreş yapıldı mı bir bilgim yoktur."

12 YIL CEZA TALEP EDİLDİ

Kiler'in rüşvet verme suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede Kiler Holding’e ait birçok çekten bahsedildi. Adem Soytekin tarafından dosyaya ibraz edildiği anlaşılan çeklerin kreş binası yapılması için verildiği belirtilse de iddianamede bunlar için ‘rüşvet’ değerlendirilmesi yapıldı.

Rüşvet vermekle suçlanan Nahit Kiler'in kardeşi Vahit Kiler, 4 dönem AKP Bitlis Milletvekili olarak görev yapmıştı.

KİLER HOLDİNG

Rüşvetle suçlanan Nahit Kiler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaparken Vahit Kiler ise Başkanvekilliği görevinde bulunuyor. AKP'de uzun yıllar milletvekilliği ve bakanlık yapan İsmet Yılmaz ise holdingde bağımsız denetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorç