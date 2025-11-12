İBB iddianamesi haberinde 1000 katlık hata: Anadolu Ajansı düzeltme geçti, TRT tweeti silmedi

Anadolu Ajansı, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na "772 milyon liralık transfer" haberini düzeltti.

Ajans, İBB iddianamesine dayanan haberde yer alan 772 milyon lira ifadesini 772 bin lira olarak değiştirildi.

Anadolu Ajansı'ndan abonelere yönelik bilgilendirmede "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerinden elde edilen paranın kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddiası" başlıklı haberimizin spotunda ve 16. paragrafında sehven yazılan '772 milyon lira' ifadesi '772 bin lira' olarak düzeltilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TRT İÇERİĞİ DEĞİŞTİRDİ, TWEET DURUYOR

Anadolu Ajansı'nın haberi iktidara yakın çok sayıda gazetede yer aldı.

TRT, haberi "'Suç örgütü' gelirleri kişisel zenginleşme için kullanıldı iddiası" başlığıyla internet sitesinde kullandı.

TRT'nin haberinde kaynak olarak Anadolu Ajansı gösterildi.

Ajansın geçtiği düzeltmenin ardından TRT Haber de söz konusu haber içeriğini değiştirdi ancak sosyal medya platformu X'te paylaştığı gönderide 772 milyon lira ibaresini kaldırmadı.

TRT Haber'in 11 Kasım Salı 21:56'da paylaştığı X gönderisi

12 SAAT SONRA DÜZELTİLDİ

Anadolu Ajansı, 772 milyon lira ibaresini 11 Kasım (dün) abonelerine 20.45'te yolladığı haberde kullandı.

TRT Haber internet sitesinde 21.18'de haberi okuyucularıyla paylaştı.

21.56'da ise söz konusu X paylaşımını yaptı.

Anadolu Ajansı'nın habere ilişkin düzeltmesi ise yaklaşık 12 saat sonra geldi.

Ajans, 12 Kasım Çarşamba 09.30'da düzeltmeyi aboneleriyle paylaştı.