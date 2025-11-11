'İBB iddianamesi'ne karşı 'İstanbul İddianamesi' adıyla sosyal medya adresleri ve siteler açıldı

Mahkemeye sunulan İBB iddianamesine karşı "İstanbul İddianamesi" adıyla siteler ve sosyal medya hesapları açıldı. Yayımlanan videolarda suçlamalara yanıtlar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame bugün mahkemeye sunuldu. Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "örgüt lideri" olarak tanımlandığı, 3 bin 700 sayfayı aşan iddianamede 105’i tutuklu olmak üzere 402 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "rüşvet alma" ve "rüşvet verme" suçlamaları yöneltildi. İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamenin ardından "İstanbul İddianamesi" adıyla açılan bir internet sitesinde dosyada yer alan iddialar ele alındı. Sitede "Bavullarla para mı taşındı?", "Kurultay’da telefon dağıtıldı", "Şişli’de kesilen cezaya rüşvet dendi", "Hedef İmamoğlu mu, CHP mi?" ve "1 dakikada gerçekler" gibi başlıklar yer aldı.

Sosyal medyada "İddialara değil gerçeklere kulak verin" etiketiyle açılan Facebook, X, Instagram, Bluesky ve TikTok hesaplarından siteye ilişkin paylaşımlar yapıldı.