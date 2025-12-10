İBB iddianamesi nedeniyle sorgulanan savcı Urfa'ya atandı

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasını “sızdırdığı” gerekçesiyle sorgulanan savcı S.Ç.S., HSK atama kararnameleriyle Urfa'ya atandı.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

İktidarın kontrolündeki medya organlarından paylaşılan haberlerde yer alan iddialara göre "kızıl saçlı savcı" olarak tanımlanan S.Ç.S.'nin, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile buluşarak 19 Mart'ta gerçekleştirilecek operasyon hakkında bilgi verdiği öne sürülmüş, baz kayıtları ve bazı tanık beyanları görüşmeye kanıt olarak sunulmuştu.

Ayrıca savcı S.Ç.S.’nin, İBB soruşturmasında görev yapan savcılardan biriyle de uyarı mahiyetinde konuştuğu iddia edilmiş, savcının ise suçlamaları reddettiği aktarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı S.Ç.S., gece yayımlanan HSK'nin adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi ile Şanlıurfa'ya gönderildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayınmlandı. Atamanın ise 27 Kasım 2025'te gerçekleştiği görüldü.