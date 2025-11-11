İBB iddianamesinde dikkat çeken detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı. İddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Makemesi'ne gönderildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı.

"AHTAPOT KOLLARI GİBİ" DETAYI

Hazırlanan iddianamenin girişinde ve 3 ayrı yerde daha AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB soruşturmasına ilişkin sıklıkla kullandığı "ahtapot kolları gibi" ifadesi yer aldı. İddianamenin girişinde İmamoğlu CHP'yi ele gerçirmek ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi için fon oluşturmakla suçlandı.

İddianamenin girişinde şu ifadeler yer aldı:

"Mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU’nun mensubu olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf “İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ” kapsamındaki örgüt mensupları ile bağlantılı oldukları şahısların eylemlerini konu alan iddianamemiz (7) ayrı bölümden oluşmakta olup birinci bölümde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde soruşturmanın genel özeti, üçüncü bölümde örgüt liderinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü İlçesinde gerçekleştirdikleri eylemleri, dördüncü bölümde örgüt liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduğu dönemde örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılan eylemleri, beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB’ne bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verilecektir."

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" başlığıyla hazırlanan iddianamede İmamoğlu örgüt lideri Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu ve Hüseyin Gün ise örgüt yöneticisi olarak tanımlandı. Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Yakup Öner, Mustafa Akın, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Mehmet Pehlivan ise İmamoğlu'na "bağlı hareket edip almış olduğu emir talimatları yerine getirmek"le suçlandı.

2430 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede 143 eyleme ilişkin kamu zararının suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları olduğu öne sürüldü. İmamoğlu'nun, "Örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kişisel verileri yayma" suçlarından 2430 yıla kadar hapsi istendi.

KİM, NEYLE SUÇLANDI?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise 9 adet eylemden dolayı suçlandı. Bunlar arasında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme, İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet, Rüşvet Teşebbüsü gibi suçlamalar yer aldı. İddianamede Şahan hakkında "doğrudan örgüt liderine bağlı olarak hareket ettiği ve örgütün hiyerarşik yapısı içinde özel vasfa haiz üye olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise toplam 6 adet eylemden suçlandı. Çalık rüşvet almakla suçlandı.

İddianamede "Örgüt Yöneticisi" olarak anlan İBB Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ise 52 ayrı numaralandırılmış eylemden dolayı suçlandı. Ongun'a "İhaleye Fesat Karıştırma ve Kamu Zararına Dolandırıcılık, Rüşvet ve İrtikap Eylemleri, Rüşvet Alma, Kişisel Verileri Ele Geçirme, trol yapılanmasını finanse ettiği, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları yöneltildi.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan "avukatlık mesleğini bir zırh gibi kullanmaya çalışarak örgütün amaçları

doğrultusunda hareket ederek" Türk Ceza Kanunu 220/2, 281/2, 37/1, 63/1 ve 53/1 suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Pehlivan için "müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak sanığın lehine olan delillerinin toplanmasına yardımcı etmek" ifadesi dikkati çekti.

"Örgütün kasası" olmakla suçlanan Adem Soytekin'e ise 16 ayrı eylemden suçlama yöneltildi. Soytekin "Rüşvetin Teminine Aracılık Etme, Rüşvet, İcbar Suretiyle İrtikap, Kamu Kurum Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak ve Örgüt Kurmak ve Yönetmek"le suçlandı.

Örgüt Yöneticisi olarak anılan Hüseyin Gün ise Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydetme talimatını vermek ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yurt Dışına Sızdırılmasıyla suçlandı. Gün, "İstanbul Senin" uygulamasının teknik planlayıcısı olarak tanımlandı. Gün hakkında Örgüt Kurmak ve Yönetmek suçlaması da yöneltildi.

İtirafçı Ertan Yıldız, İBB iştiraklerindeki "yolsuzluk ve rüşvet faaliyetlerini organize eden" isimlerden biri olarak, toplam 8 adet eylemden sorumlu tutuldu.

Fatih Keleş, örgüt yöneticisi ve "kasa" sıfatıyla, 66 eylemle suçlandı. Bunlar arasında rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yer aldı.

KURULTAY DA İDDİANAMEDE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultay da iddianameye girdi. 7 dakika 59 saniyelik video kaydında kongrede kürsüde bulunan kişiler incelendi.

İncelenen görüntülerde gözaltına alınan kişilerin Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettikleri iddia edildi.

BAKANLIKLAR DA İDDİANAMEDE

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi ile birlikte dört bakanlık "suçtan zarar gören kurumlar" arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yer aldı.

Ekrem İmamoğlu ve çalışma ekibinin, Le Meridien Oteli'nde toplantı yaptığı esnada bavulların içerisinde para olduğu daha önce pek çok kez iddia edilmişti. İddianamede ise bavulların içerisinde para değil sinyal kesici cihazların yer aldığı bilgisi yer aldı.

VEKİLLERİN DOSYASI ANKARA'DA

İddianamede haklarında suçlamalarda bulunulan milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrıldı. Vekiller hakkında fezleke hazırlanması bekleniyor. İki vekilin dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İL BİNASINA EL KOYMA TALEBİ

İddianamede CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının "suç gelirleriyle" finanse edildiği iddia edilerek binaya el konulması (müsadere) istendi.

AKP'Lİ VEKİLİN EŞİ "MAĞDUR" OLDU

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan iddianamede "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Erdoğan Adem Soytekin'in kendilerinden bağış adı altında para istediğini aktardı. Erdoğan şunları söyledi: "Konuyla alakalı genel olarak İstanbul ilindeki inşaat projelerimizde kanunda yer olmayan siluet raporu gerekçesiyle kreş karşılığı para yardımı talebi olduğu ifade edildi. Daha sonra yönetim kurulu başkan vekilimize imar şirketi üzerinden kendisine kreş karşılığı bağış yapılması halinde siluet raporlarının verilebileceği aktarılmış, ben de her ne kadar bu hususu hiçbir suretle uygun görmesem de kamuya yararına bir bağış olması ve resmi olması koşuluyla kabul etmek zorunda kaldım. Süreçte maddi çok büyük zararlarımız oldu. Zaruri olarak bu bedelleri ödemek zorunda kaldık. Biz aile ve şirketler grubu olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Bu gerçekte nazara alınarak şahsımıza ve şirketlerimize zarar veren ilgili tüm kişi ve kişilerden şikayetçiyiz."

Pasifik Gayrimenkul tarafından Adem Soytekin’e ait Mufa İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi unvanlı firma adına yazılan çekler olduğu ifade edilen iddianamede bu yolla Erdoğan’da icbar yolu ile irtikap yapılması ve alınması sağlandığı iddia edildi.