İBB iddianamesinde gazetecilere hangi suçlamalar yöneltildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde dört gazeteciye yönelik suçlamalar yöneltildi.

3741 sayfalık iddianamede gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın'a yönelik “Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlaması yöneltildi.

Gazetecilere yönelik suçlamada gizli tanık ifadesine atıfta bulunuldu.

MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, Emrah Bağdatlı aracılığıyla bu gazetecilere ödeme yaptığı öne sürülüyor.

İddianamede “Suç örgütü ve yapılanmasının ‘PR’ için planlı ve düzenli haberler, içerikler ürettiği görülmüştür. Bu bakımdan Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın’ın fiillerinin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu oluşturacaktır” ifadeleri yer aldı.

Gazeteciler ifadelerinde iddiaları kesin bir dille reddetti.

Ruşen Çakır, Bağdatlı'yı tanımadığını, "Para alıp verme gibi bir durum asla söz konusu değildir" dedi.

Halen CHP'nin iletişim koordinatörlüğü görevinde olan Yavuz Oğhan "Murat Ongun tarafından sağlanan bir finansman sözkonu değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Şaban Sevinç Ongun ile para ilişkisini reddeti, sosyal medya paylaşımlarını kendi gazetecilik bilgi ve yorumları çerçevesinde yaptığını vurguladı.

Soner Yalçın da para ilişkisi iddialarını reddetti, "Hayatım boyunca böyle karaktersiz bir gazetecilik yapmadım" dedi.