İBB iddianamesinde MASAK raporları: Delil yok, “değerlendirme” var

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 402 kişiye yönelik İBB soruşturması tamamlandı. Yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede delil olarak gösterilen belgelerin başında ise MASAK raporları yer aldı. Ancak savcılık iddianamede MASAK raporlarına dayanarak tespit yerine değerlendirme yaptı.

İBB iştiraki Medya AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapan Fatoş Pınar Türker’in 2022-2024 arasında sadece 500 bin TL’lik para transferi “dikkat çekici” bulundu. Yine delil olmamasına rağmen bazı şirketlerin kârlılığını artırması suçlama konusu oldu.

“DELİL” KÂR ARTIŞI

İddianameye giren MASAK raporlarında en dikkat çekici vurgu şirketlerin kâr artışı oldu. İBB’ye bağlı Medya AŞ’de başkan yardımcılığı görevi yapan Emrah Bağdatlı'ya ilişkin iddianamede şunlar denildi:

“Emrah Bağdatlı’nın yetkilisi olduğu Karpuz Danışmanlık isimli şirketin kuruluş yılı olan 2021 yılında zarar etmesi ve öz kaynaklarının eksiye düşmesine rağmen 2022 yılında kârlılığının olağandışı olarak artması dikkat çekici bulunmuş olup 2023 ve 2024 yıllarında azalış olsa da şirketin kârlılığını koruduğu belirtilmiştir. Bu tespit iş bu eylemde yer alan şüpheli ve tanık ifadelerini desteklemekte olup, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın, Ekrem İmamoğlu'nun ve Murat Ongun'un talimatıyla iştirak şirketlerden aldığı usulsüz iş ve ihaleler neticesi elde edilen haksız gelir vasıtasıyla şirketinin olağanüstü bir şekilde kâr ettiğini göstermektedir” denildi.

Bir diğer dikkat çeken rapor da Mustafa Nihat Sütlaş’a ilişkin oldu. Raporda Sütlaş’ın Reklam İstanbul isimli firmasına ilişkin ise şunlar denildi: “Fiiliyatta Murat Ongun'un, resmiyette ise şüpheli Mustafa Nihat Sütlaş'ın şirketi Reklam İstanbul isimli firmanın gelir tablosunda yer verilen veriler incelendiğinde 2022 yılınca nispeten satışları artan şirketin kârlılık oranı ortalama düzeylerde kalmasına rağmen 2024 yılında şirketin satışında ve kârlılığında yüksek seviyede artış gerçekleşmiştir. Bu tespit, iş bu eylemde yer alan şüpheli ve tanık ifadelerini desteklemekte olup, şüpheli Mustafa Nihat Sütlaş’ın, suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun ve suç örgütü yöneticisi Murat Ongun’un talimatıyla iştirak şirketlerden aldığı usulsüz iş ve ihaleler neticesi elde edilen haksız gelir vasıtasıyla şirketinin olağanüstü bir şekilde kar ettiğini göstermektedir.”

SADECE 500 BİN TL TRANSFER

Medya AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapan Fatoş Pınar Türker’e ilişkin rapor ise en dikkat çekici rapor oldu. İddianamede Türker’e ilişkin “Fatoş Pınar Türker'in 2022 senesinde nakit para çekmelerinin çoğaldığı, 2023'te dikkat çekici bir hacme ulaştığı, bu yoğunluğun 2024 senesinde de devam ettiği ve şahsın toplam hacim göz önüne alındığında 500.000,00 TL üzerinde para transferinde bulunduğu ve mahiyetinin anlaşılamadığı tespit edilmiştir. Bu tespit İBB iştirakinde çalışan bir profil için dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir” denildi.