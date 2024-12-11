İBB, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri'ne tahsis edilen taşınmazları geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne yapılan taşınmazların tahsisleri, AKP'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla iptal edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, yurt ve iaşe faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetine 25 yıl süreyle ve bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'ndaki AK Parti'li Meclis üyeleri, tahsis iptali teklifine şerh koydu.

Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararı AKP'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

DENİZ FENERİ DERNEĞİ'NE YAPILAN TAHSİS DE İPTAL EDİLDİ

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2017 yılında 25 yıl süreyle bedelsiz olarak İlim Yayma Vakfı'na yapılan tahsisin iptal edilmesi görüşüldü.

Zeytinburnu'nda mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın, sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere 2019 yılında Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

Oylamada, tahsis iptal kararları yine AKP'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan Mecliste, Eyüpsultan'da mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Eyüpsultan Belediyesine tahsis edilmesi de görüşüldü.

Tahsis kararı, oy birliğiyle kabul edildi.