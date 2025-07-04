İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'den, eşinin yapacağı doğum için izin başvurusu

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, eşinin yakın zaman yapacağı doğum sırasında yanında olmak için izin başvurusunda bulundu. Avukatlar tarafından verilen dilekçede, doğum sırasında yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde komplikasyon geçirme ihtimali bulunduğundan dolayı Gülten'in eşinin yanında bulunmasının önem teşkil ettiği belirtilerek, "Müvekkilimiz hakkında resen tahliye kararı verilmesini, aksi taktirde doğum için mazeret izni verilmesini talep ederiz" denildi.

T24'te yer alan habere göre, Gülten'in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Armaner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, müvekkillerinin ve eşi Pınar Çalışkan Gülten'in, çocuk sahibi olabilmek için tıbbi yollara başvurarak halk arasında tüp bebek yöntemi olarak bilinen tedaviyi uyguladığını ve meşakkatli ve tıbbi operasyonlar gerektiren bu süreç sonrası tedavinin başarıya ulaştığını vurguladı.

'YÜKSEK RİSK' VURGUSU

Dilekçede, "Müvekkilimizin eşinin yaşı ve tıbbi durumu gereği gerçekleşen bu gebelik 'yüksek riskli gebelik' kapsamında doktorlar tarafından takip edilmekte olup, doğum anına kadar Müvekkilimizin eşinin, doğum sonrası ise hem Müvekkilimizin eşinin hem de Müvekkilimizin yeni doğacak çocuğunun yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde komplikasyon geçirme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle doğum esnasında Müvekkilimizin hem eşinin hem de yeni dünyaya gelecek çocuğunun yanında bulunabilmesi önem teşkil etmektedir" denildi.

Yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık halinin bulunması durumunda talepte bulunan tutukluya hasta ziyareti için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mazeret izni verilebildiği belirtilen dilekçede, şu taleplerde bulunuldu:

'İNSAN HAKLARI GEREĞİ TAHLİYE YA DA İZİN VERİLMELİ'

"Detaylıca arz ve izah etmiş olduğumuz ve iş bu dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz hastane raporları ile de sabit olduğu üzere Müvekkilimizin eşi ve doğacak çocuğu riskli ve hayati bir tehlike altında doğum süreci geçirecektir. Müvekkilimizin hem eşine karşı destek olma ödevini yerine getirebilmesi, hem yeni doğacak çocuğuna karşı babalık görevini yapabilmesi ve hem eşi hem de doğacak çocuğu için yaşamsal tehlike arz eden bu süreçte yanında bulunabilmesi için öncelikle olarak hakkındaki delil durumu tutuklama gibi ağır bir tedbiri gerektirmeyen Müvekkilimiz hakkında resen tahliye kararı verilmesini,

Savcılığınız aksi kanaatte ise riskli gebelik durumu takibi gereken bir tıbbi durumda olması ve İnsan Haklarını ilgilendiren bu durumun varlığı karşısında ilgili mevzuat hükümleri amaçsal ve geniş şekilde yorumlanarak uygulanma imkanı bulunması gözönüne alınarak Müvekkilimize doğum için mazeret izni verilmesini bu şekilde Müvekkilimizin doğum esnasında eşinin ve çocuğunun yanında bulunabilmesinin

sağlanmasını vekaleten arz ve talep ederiz."