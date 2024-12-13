İBB, İSPARK'ın yeni tarifelerini açıkladı: İlçe İlçe artış yüzdeleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında dün yapıldı.

Meclis’te, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların yeni ücret tarifesi de kabul edildi.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni İSPARK tarifelerinin artış yüzdeleri şöyle:

1. BÖLGE OTOPARKLARI

(Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar)

Ortalama fiyat artış oranı %49.07

2.BÖLGE OTOPARKLARI

(Ataşehir, Bakırköy, Bağcılar, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye)

Ortalama fiyat artış oranı %20.31

3. BÖLGE OTOPARKLARI

(Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile)

Ortalama fiyat artış oranı %12.82

TARİHİ YARIMADA ve KADIKÖY RIHTIM BÖLGESİ

54 otopark 4.207 kapasite: Ortalama fiyat artış oranı %99.91

TARİFE ARTIŞ ORTALAMASI YÜZDE 27.40

Böylelikle Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım Bölgesi’nde yer alan toplam 54 otopark hariç İstanbul geneli tarife artış ortalaması %27,40 oldu. Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesi dahil edildiğinde İstanbul geneli tarife artış ortalaması ise %45,53 olarak gerçekleşti.