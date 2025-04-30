İBB iştiraklerine ihale soruşturması: Sadece CHP dönemine bakılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketleri İSFALT ve KİPTAŞ'a yazı göndererek, 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen tüm ihale ve projelere ait bilgi ve belgeleri talep etti.

"31 MART ÖNCESİNE NEDEN BAKILMIYOR?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi. Günaydın, savcılığın 31 Mart 2019 tarihini başlangıç noktası olarak seçmesine dikkat çekerek, "31 Mart 2019’da ne oldu? Neden bu tarihi milat alıp da öncesine bakmıyorsunuz?" sorularını yöneltti. Günaydın ayrıca, bu durumun yürütülen soruşturmanın siyasi içeriği ve amacını ortaya koyduğunu savundu.

Biraz önce İBB iştirak şirketleri olan İSFALT ve KİPTAŞ’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan iki ayrı yazı geldi (Ek 1 ve 2).

Şirketlerin 31.03.2019 tarihinden bu yana yaptıkları tüm ihale ve projelerin bilgi ve belgelerini istiyorlar.

Elbette verilecek.… pic.twitter.com/FVO2LFhgvu — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 30, 2025

YETKİLİERE GÖZDAĞI: HASSASİYET GÖSTERMEYENLERE ADLİ İŞLEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazılarda, şirketlerden ihale kayıt numarası, ihale bedeli, yüklenici firma bilgileri ve varsa taşeronların bilgilerinin de yer aldığı belgelerin en geç 7 Nisan 2025 tarihine kadar belirlenen bir polis memuruna teslim edilmesi istendi. Yazıda ayrıca, istenen belgelerin hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmemesi durumunda ilgililer hakkında adli işlem başlatılacağı uyarısı yer aldı.

AKP DÖNEMİ İNCELENMİYOR

Gökhan Günaydın paylaşımında ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'de yürütülen denetimlerde de benzer bir tutum sergilendiğini belirterek, İBB'den 14 şirketin ihale evraklarının istendiğini, ancak bu şirketlerin AKP döneminde de ihale aldığının anlaşılması üzerine müfettişlerin hızlıca yeni bir yazı göndererek yalnızca 2019 sonrası dosyaları inceleyeceklerini bildirdiklerini ifade etti.

Günaydın, bu yaklaşımı eleştirerek, "Artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar. Ardından hukuk, adalet, bağımsız yargı gibi sözcükleri cümle içinde kullanarak hık bık edenler var" diyerek hükümete sert tepki gösterdi.