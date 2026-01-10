İBB itirafçısı Adem Soytekin tahliye için her şeyi deniyor: "Beni bırakın anlatayım"

Aralarında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu 105 tutuklunun İBB davası kapsamında tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme kapsamında önce tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ancak ifadelerinin çelişkili bulunması üzerine ikinci kez tutuklanan iş insanı Adem Soytekin’in tutukluluk incelemesi için hâkim karşısına çıktığı öğrenildi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre Soytekin, beyanlarında, "Ben daha önce 8 defa etkin pişmanlık kapsamında kendi iradem ve kendi talebimle ifade verdim" ifadelerini kullandı.

"BAĞDATLI KASA GÖREVİ GÖRÜYOR"

Dosya kapsamında kırmızı bülten ile aranan Emrah Bağdatlı için Soytekin şunları söyledi: “Olay TV'nin alınması sürecinde ayrıntısına değinmediğim Emrah Bağdatlı'nın bana gelerek Olay TV'yi satın alma hususunu bana ilettiğini de belirtmek isterim, Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un hem ortağı olup hem de Murat Ongun'un bütün mallarını kendi üzerinde taşımaktadır, yani kasa görevini görmektedir, ben bu teklifi geri çevirince Olay TV'yi Hüseyin Köksal'a aldırdılar" dedi.

"ENTERESAN İSİMLER"

KİPTAŞ'ın dairelerinin CHP'li delegelere dağıtıldığı iddiası hakkında da konuşan Soytekin, “İddianame kapsamındaki 30 nolu eylem içerisinde vermiş olduğum beyanda şu hususu da eklemek istiyorum; Eylem kapsamında anlatılan ve belirli kişilere ayrıldığı belirtilen 70 adet dairenin kimlere ait olduğunu ve görüntüde kimlerin üzerine dairelerin yapıldığının listesini cezaevinde temin edemedim ancak tahliye olmam halinde oranın da müteahhiti olmam hasebiyle ben bu kayıtlara tek tek ulaşıp mahkemenize tamamının listesini sunacağımı taahhüt ediyorum, burada yapacağım incelemede de bildireceğim isimlerde de görüleceği üzere enteresan isimlerin olacağını düşünüyorum” dedi.