İBB itirafçısının avukatlarından Mehmet Pehlivan itirafı: "Tahliye edilmesi gerekir"

İBB soruşturması kapsamında itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan, ardından tekrar tutuklanan Müteahhit Adem Soytekin’in ifadeleri ortaya çıktı.

23 Mart 2025’te tutuklanan Soytekin “Etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak 10 Temmuz 2025’te tahliye edildi. Verdiği ifadeyle Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın cezaevine konulmasına neden olan Soytekin’in beyanlarında “tutarsızlık” tespit eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekim 2025’te yazdığı yazıyla, şüphelinin yeniden tutuklanmasını talep etti.

SOYTEKİN: “SAVCILIĞA 400’ÜN ÜZERİNDE BELGE SUNDUM"

Talep kapsamında gözaltına alınan Soytekin, 30 Ekim’de İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarıldı. Savcılığa 400’ün üzerinde belge sunduğunu beyan eden Soytekin, kendisini, özetle, “En büyük etkin pişmanlığını yapan benim. Bana kurulan bir kumpas ve tuzak var. Dışarıdaki işlerimden dolayı bayağı zarara uğradım. Maddi olarak şirketim ticari anlamda yerlerdedir. Daltonlar beni tehdit ediyor. Çevremdekiler etkin pişmanlıkta bulundum diye bana selam vermiyor” sözleriyle savundu.

SOYTEKİN’İN AVUKATI BÜYÜK: DOSYAYA 200 TANE BELGEYİ SUNDU

Soytekin’in ardından söz verilen avukat Simge Büyük de müvekkilini şu sözlerle savundu:

“Müvekkil, bu dosya kapsamında, yaklaşık 4 ay tutuklu kaldı ve daha sonrasında kendi iradesiyle etkin pişmanlıkta bulundu. Vermiş olduğu 14 saatlik ifadesinde ayrıntılı beyanlarda bulundu. Dosyaya 200 tane belgeyi sundu . Bu çelişkileri kabul edersek, diğer tarafın iddialarını doğrulamış olur, diğer ifadelerin de kadük hale geldiğini bahsetmiş oluruz. Sevk yazımızda bizzat bu durum beyan edilmiştir. ‘Beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmiştir’ deniliyor. Ancak hangi beyanlar; belli değildir.”

‘BU ÇELİŞKİLERİ KABUL EDERSEK, DİĞER TARAFIN İDDİALARINI DOĞRULAMIŞ OLUR’

“Bundan önceki örgütün faaliyetleri, finansal para akışını açıklayan müvekkilin ifadelerinde yer alıyor. Mehmet Pehlivan isimli şahısın tutuklanmasından tutun dosyadaki birçok gelişmenin sebebi, müvekkilin etkin pişmanlık ifadelerinden kaynaklanmaktadır. Madem çelişkili beyanlar vardı, neden ev hapsi dahi kaldırıldı? Ben, bizzat savcımıza, araç koruma talebinde bulundum. Çünkü müvekkilin can güvenliği dahi yoktur. Daltonlar, her gün müvekkili tehdit ediyorlar. Müvekkil zaten ev hapsindeydi. Kaçma durumu söz konusu değildir. Ev hapsi 3-4 gün önce kaldırıldı. Delil karartma durumu da yoktur. Etkin pişmanlığımız çelişkiliyse, Mehmet Pehlivan isimli şahısın tahliye edilmesi gerekirdi. Bu durumu kabul etmiyoruz.”

‘MÜVEKKİLİMİZ, DÜZENLİ ŞEKİLDE SUÇ ÖRGÜTÜ ALEYHİNE PAYLAŞIMLARDA BULUNUYOR’

Soytekin’in sorguda yer alan diğer avukatı Recep Seyhan ise özetle şunları söyledi:

“Çelişkili olduğu iddia edilen şahıslar hakkında müvekkilimiz beyanda bulunmuştur. Bahsedildiği gibi bir çelişki yoktur. Ancak olsa bile, dosyaya ne zararı bulunmaktadır? Madem çelişkili beyanlardır, Mehmet Pehlivan’ın tahliye edilmesi gerekir. Müvekkilin vermiş olduğu beyanlardan dolayı, milletvekili hakkında fezleke düzenlendi. Müvekkilin 2 gün önce ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Müvekkil, Daltonlardan tehdit alıyor. Müvekkilin 9 adresine devlet tarafından koruma veriliyor. Dosyaya dışarıdan bir el değdirildiği çok açıktır. Müvekkilimiz, düzenli şekilde sosyal medyada bile suç örgütü aleyhine paylaşımlarda bulunuyor.”

Meslektaşlarının savunmalarına katılan üçüncü avukat Hamza Uçan da “Müvekkilin tutuklanması, bu suç örgütüne adeta suni teneffüs durumunu ortaya çıkartacaktır. Dursun Keleş isimli şahısın ifadesi sebebiyle, müvekkil tutuklamaya sevk ediliyor. Müvekkilin tutuklanmasının bu ülkeye kötülük olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Savunmalarını alan İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği, şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığının anlaşıldığı sonucuna vararak, itirafçı Soytekin’i yeniden tutukladı.

CEM KÜÇÜK’Ü SÖZÜNDEN DÖNDÜRMÜŞTÜ

Daha önceki yayınlarında, “Adem Soytekin’in iddiaları yüzde 100 doğru” çıkışıyla gündeme gelen iktidar medyasının yorumcusu Cem Küçük de Soytekin’in tutuklanmasının ardından, “Arada insan ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir” ifadelerini kullanmıştı.