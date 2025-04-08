İBB kaçak çiftliği yıktı: Çiftlik Şahinler Çetesi ile "irtibatlı" Gökhan Göz'ün

BirGün, 6 Nisan 2024’te “Ormandaki kaçak çiftliğe göz yumuldu” başlıklı haberiyle, İstanbul Şile’de orman arazi üzerine milyonlarca lira harcanarak kaçak çiftlik ile işletmelerin inşa edildiğini ortaya çıkarmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şahinler Çetesi ile irtibatlı olduğu iddiaları savcılık soruşturmalarına konu edilen Gökhan Göz’ün orman arazisine inşa ettiği kaçak çiftlikte yıkıma başladı.

AKP’Lİ BAŞKAN DOKUNMADI

Orman Genel Müdürlüğü, AKP tarafından yönetildiği dönemde Şile Belediyesi’ne bir resmi yazı gönderdi. Yazıda, “Şile’nin Karamanderesi bölgesinde 25 hektarlık bir alan üzerine konaklamalı orman parkı kurulmasının planladığı” belirtilerek Şile Belediyesi’nin görüşü istendi.

Belediyenin, Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yanıtta ise ormanlık alana çok sayıda kaçak yapı inşa edildiği belirtildi. Belediyenin yanıtında, “Orman parkı kurulmasının planlandığı yerde 2020 yılından sonra yapılan ruhsatsız, kaçak ve orman alanlarına tecavüzlü yapılar bulunmaktadır. Bahse konu parseller hakkında gelen şikâyetlere istinaden müstakil yapı, havuz ve at çiftliği yapıldığı belediyemizce tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Şahinler Çetesi lideri Sedat Şahin ile Gökhan Göz

İBB HAREKETE GEÇTİ

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı da 25 Ekim 2023’te Şile Belediyesi’ne bir yazı gönderdi. İBB, kaçak yapılara dair “Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını, alt yapı hizmetlerinin kesilmesini ve yıkım işleminin gerçekleştirilmesini” istedi. Ancak bir servet harcanarak inşa edilen yapılara dair işlem yapılmadı.



Bunun üzerine İBB ekipleri dün harekete geçti ve “King Çiftliği” adı verilen çiftlikte yıkım işlemine başladı.

ŞAHİNLER ÇETESİ BAĞLANTISI

Kanunları hiçe sayarak inşa edilen çiftliğin Gökhan Göz’e ait olduğu biliniyor. Ülkenin en büyük organize suç örgütlerinin başında gelen Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin’e yakınlığıyla bilinen Göz, 25 hektarlık orman arazisi üzerine “King Çiftliği” adı altında otel, yüzme havuzu, içkili restoran, kafe ve hayvanat bahçesi inşa etti. Hayvanat bahçesinde “500’den hayvanın bulunduğu” belirtiliyor.

Göz, mühürlendiği halde adeta para basan kaçak çiftlik ve işletmelerinde birçok AKP’liyi de ağırladı. Göz’ün internet sitesinde, önceki Çekmeköy Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Poyraz ile birçok fotoğrafı yer alıyor.