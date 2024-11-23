İBB kentte etkinlik yapacak

Haber Merkezi

İBB, 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ dolayısıyla İstanbul’un dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bugün başlayacak etkinlikler kapsamında, İstanbul’un 39 ilçesinde ilçede 39 ‘Şiddete Karşı Dayanışma Söyleşileri’ gerçekleşecek.

Alanında uzman konuşmacılar ile katılımcıların bilinç düzeylerinde ve farkındalıklarında arttırılması amaçlanıyor. Ayrıca, İBB tarafından hayata geçirilen Mor Otobüs 4 ilçede belirlenen meydanlarda konuşlandırılacak.