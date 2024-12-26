İBB kreşlerinin sayısı 111'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin (ÇEM) sayısı, 106’dan 111’e çıktı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Bağcılar Kirazlı KİPTAŞ, Esenler Birlik, Gaziosmanpaşa Karadeniz, Kartal Hürriyet, Pendik Ertuğrulgazi ve Sancaktepe Sarıgazi mahallelerinde hizmete alınan Yuvamız İstanbul ÇEM’lerin resmi açılışlarını gerçekleştirdi.

İmamoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Aslında istediğimiz şey, çocuklarımızın geleceğe güçlü hazırlanmaları. Ben şöyle arzu ediyorum: Çocuklarımız, öz güveni yüksek olsun, dünyanın en üst seviyede eğitimi alan hiçbir çocuğundan eksiği olmasın. Bizim bir çocuğumuz dahi kendini mağdur hisseder ise ya da hayatı eksik bir adım atmış olduğunu görür isek, kalbi burkulan ve görevini yerine getirememiş bir yönetici olduğumuzu düşünmemiz gereken bir ortamdayız" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu bağlamda, her bir çocuğun hayata dair yaşadığı ortama neler katabileceğini hayal ediyorum, tasavvur ediyorum. Diyorum ki; bu çocuklarımızın arasından birisi dahi bir bilim insanı hayatı kurtaracak, yaşamı dönüştürecek bir iş yaptığında, onun bizlere katacağı katkının ne maddi ne manevi değeri ölçülemez. O bakımdan bu, çok özel bir durum. Bu konu, ihmal edilmiş bir konudur. Yani okul öncesi eğitimle ilgili Milli Eğitim'in çerçevesindeki anaokulunun öncesi o kadar kritik ki. Ben söylemiyorum, bilim söylüyor. Bilim insanları diyor ki; çocuklarımızın bu yaşlarda aldığı eğitim, hayata dair zihnine sokacağı bilgilerin, anlayışın yüzde 90-95’ini doksan kapsıyor. Yani temel, burada inşa ediliyor."

"MEGA PROJE, KREŞTE EĞİTİM VERMEKTİR"

"Gerçekten sonradan bunu toparlamak, tamamlamak ve yarışın gerçek aktörü olabilmeyi sağlamak kolay olmuyor" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Eğer biz rekabet edeceksek, dünyada güçlü bir devlet, güçlü bir millet olma karakterini elde edeceksek, inanın ve gerçek odur ki, mega proje, çocuklarımızın her birisine kreşte eğitim vermektir. Bunun başka bir yolu yok. Ve o eğitim altyapısı, toplumları dayanıklı, kurumları güçlü, devletini güçlü yapar hale getiriyor. İşte o kapsamda bir anlayışı, açık zihinli olmak, fikriyle, vicdanıyla, adalet duygusuyla, evrensel değerleriyle milli değerlerine harman yapabilen bir toplumun varoluşu, aynı zamanda barışın teminatı, aynı zamanda iyi yönetimin teminatı. Bu sayede, işte biz bu emeğimizi ortaya koyarken, bu katkıyı ortaya koyarken, inanın tek gayretimiz şudur: İstanbul üzerinden bütün Türkiye'ye bu geleneği ve bu güçlü hamleyi, adımı hissettirmektir."

"PROJENİN HER KÖŞESİNE KREŞ YERLEŞTİRİN"

"İstanbul'un herhangi bir yerinde, arkadaşlarım bir proje geliştirirken, her arkadaşıma diyorum ki; bu projenin bir köşesine kreş yerleştirin" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Bu projenin bir köşesine, İBB Kadın birimini yerleştirin ya da İBB Çocuk birimini yerleştirin. Her binamızın bulunduğu alana katkı sunan bir bölümü olsun. Sırtını vatandaşa dönen değil, yüzünü vatandaşa dönen, kollarını vatandaşa açan yapılar inşa edin.’ İşte Bağcılar'daki yapılan bir dönüşüm projesinin hemen bir bölümüne kreş yerleştirme, bunun bir parçası. Ya da dün Maltepe'de gezdiğim bir sosyal yaşam merkezinin bir bölümüne kreş yerleştirmek böyle bir şey" ifadelerini kullandı.