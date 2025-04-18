İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas için ev hapsi kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas için soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.