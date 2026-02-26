İBB Kültür ücretsiz festivaller düzenliyor

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) 2026 festival takvimini açıkladı. “Herkes İçin Her Yerde” vizyonuyla hazırlanan program kapsamında, yıl boyunca 19 festival ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak. Takvimde müzik, tiyatro, dans, çocuk etkinlikleri, koro buluşmaları, uluslararası kültürel etkinlikler ve geleneksel sanatlar yer alacak.

2026’nın ilk dikkat çeken etkinliklerinden biri 2. İstanbul Gençlik Müzik Festivali olacak. 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde 20 konser gerçekleştirilecek. Liselerarası Tiyatro Buluşması ise 22-24 Mayıs’ta genç tiyatrocuları seyirciyle bir araya getirecek.

Haziran ayında düzenlenecek 2. Sokak Sanatçıları Festivali, 9-12 Temmuz’da ise 4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali düzenlenecek. 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 6. SinemADA Film Festivali yazlık sinema atmosferini Adalar’a taşıyacak.

Eylül ayında ise müzik öne çıkıyor. 1-20 Eylül tarihleri arasında 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali yapılacak. 2-4 Ekim tarihlerinde beşincisi düzenlenecek Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, müzik ve kültürel etkinlikleri bir araya getirecek.