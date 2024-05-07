İBB Kültür’den mayısta Beyoğlu’nda sinema şöleni

Oktay EVSEN

Beyoğlu Sineması, özel seçki ve içerikleriyle mayıs ayında da İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

İBB Kültür’ün hazırladığı programlarla sinemaseverlerle buluşan mekânda, “Ayın Yönetmeni”, “Kısa Film Seçkisi”, “Çocuk Matinesi” ve “Sinemasal Buluşmalar” programlarına ek olarak SİYAD’tan “Yönetmen Sineması Söyleşileri”, TÜRSAV’dan “Meraklısına Sinema Sohbetleri”, FİLM-YÖN’den “Ayın Teması”, SEYAP’tan “Yakın Dönem Bağımsızlar” Altyazı’dan “Sinema Seminerleri” ve “Altyazı Seçti”, DOCİST ve BSB’den “Salı Belgeselleri”, Kültür AŞ’den “Gül Kendine” mayıs ayında sinema tutkunlarını bir araya getiriyor.