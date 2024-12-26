İBB Kültür’den yeni sahne

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Habitat Sahne, Şişli’deki İBB Habitat Yaşam Merkezi’nde kapılarını açtı. Sahne, e-posta yoluyla alınan başvurular sonucunda tahsis edilerek tiyatrolar, performans sanatçıları ve bağımsız sanatçıların kullanımına sunulacak.

Güncel teknolojiyle donatılmış altyapısı sayesinde hem seyirciler hem de sanatçılar için konforlu bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlayan Habitat Sahne; 130 kişilik kapasitesiyle modern bir blackbox sahne olarak tasarlanan tiyatro salonu, okuma provaları ve atölyeler için salon olmak üzere toplam 1332 metrekare alana kuruldu.

Sahne, ilk haftasında dört oyunu ağırlıyor. ‘Barda Son Gece’, ‘Seyirci’, ‘Yan Rol’ adlı yetişkin oyunları, ’Shakespeare’in Perileri’ adlı çocuk oyunu, Itri Bach klasik müzik konseri ve atölyeler Habitat Sahne’de olacak.