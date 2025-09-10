İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İnanlı, polis ablukasını gündeme taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran oturumunda konuştu. İnanlı, eylül ayının ilk meclis oturumunda, 8 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan polis ablukasını, adalette çifte standartı meclis gündemine taşıdı.

İnanlı, "Sizin derdiniz bugün CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan Genel Başkanımız Özgür Özel, sizin derdiniz her gün sokaklarda bitmeyen enerjisi, iradesi ve azmi ile İl Başkanımız Özgür Çelik, sizin derdiniz Cumhuriyet Halk Partisi’nin önlenemez yükselişi" dedi.

İnanlı'nın konuşması şöyle:

“İL BAŞKANLIĞI’NDA ADETA İSRAİL, GAZZE’Yİ ABLUKA ALTINA ALMIŞ GİBİ BİZ İL BİNAMIZDA HER TÜRLÜ ŞİDDETE MARUZ KALDIK”

Genel Başkanımız CHP’lileri il binasına davet etmiş, bu sokağa davetmiş. Sayın Vali bunu böyle anlamış. CHP’lileri kendi evlerine, parti binasına davet etmek ne zamandan beri sokağa davet etmek oldu? İl binasına davet edildik diye il binasına gelmek isteyen CHP’liler, Milletvekilleri, Meclis üyeleri; İl Başkanımıza ve partimize sahip çıkmak için oradayken, etrafımız 10 bin polisle abluka altına alınmıştı. Sabaha kadar süren polis ablukası altında içeri su yemek girmesine dahi izin verilmeden, adeta İsrail, Gazze’yi abluka altına almış gibi biz il binamızda her türlü şiddete maruz kaldık.

“SİZİN KORKUNUZ İSTANBUL’U KAYBEDEN TÜRKİYE’Yİ KAYBEDER KEHANETİNİZİN GERÇEK OLMA KORKUSU, ÇÜNKÜ GERÇEK OLUYOR”

Siz demokrasi aşığısınız öyle mi? Derdiniz 16 milyona hizmet etmek öyle mi? Bu yaşadıklarımız bizim iç meselemiz öyle mi?

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni, Kurultay’ını konuşmayan AKP’li kalmadı. Biz bilmiyor muyuz neler yaptığınızı? Sizin derdiniz 16 milyona hizmet etmek değil. Sizin derdiniz, İstanbul’u kaybettiğiniz günden bu yana bitmeyen koltuk sevdanız.

Sizin derdiniz , 6 yılda 3 kez seçim kazanan Ekrem İmamoğlu, Sizin korkunuz İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder kehanetinizin gerçek olma korkusu, çünkü gerçek oluyor, çünkü İstanbul’u bir daha kazanamayacaksınız, Türkiye’yi de kaybedeceksiniz.

Sizin derdiniz bugün CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapan Genel Başkanımız Özgür Özel, sizin derdiniz her gün sokaklarda bitmeyen enerjisi, iradesi ve azmi ile İl Başkanımız Özgür Çelik, sizin derdiniz Cumhuriyet Halk Partisi’nin önlenemez yükselişi.

2019’da seçim öncesi bütün üst geçitleri, billboardları “aşkım İstanbul” sloganları ile donatanlar bugün, aşkım dediği İstanbul’u kaybedince “ya benimsin ya kara toprağın” diyen hastalıklı aşık gibi, rakiplerini yok etmeye odaklanmışlar.

“KENDİ OĞLU BİLE BABASINI YOLSUZLUKLA, RÜŞVETLE SUÇLUYOR"

İşinize gelince CHP’de yolsuzluk var, hırsızlık var, burada uydurma iddialarla soru önergesi verin ama iş kendinize gelince gizlemeye çalışın.

Size çok güncel bir örnek vereceğim;

Gaziosmanpaşa AKP İlçe Başkanı Fatih Aydemir ne yazık ki önceki hafta evinde soyuldu. Girişi sıradan bir soygun haberinden farksız olsa da, esas hikaye şöyle;

Aydemir’i soyan kişi 21 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Aydemir!

Oğul Aydemir’in soyduğu kasada yok yok… Elmaslar, çekler, dövizler, altınlar… Tüm bu saydıklarımın karşılığı tam 13,5 milyon TL!

Bugün Gaziosmanpaşa’da, İstanbul’un dört bir yanında ya da Türkiye’nin herhangi bir mahallesinde bir orta direk ailenin cebine elinizi uzatsanız bin liradan fazlasını bulmak bile zor.

Hadi buna da tamam... Olayın en vurucu kısmı ise şimdi geliyor: Emniyette ‘şüpheli’ sıfatı ile ifadesi alınan oğul Aydemir, savcılıkta ‘şikâyetçi’ olarak ifade veriyor. Sebebi ise, babasını rüşvet almakla suçlaması!

Asıl mesele bu paranın büyüklüğü falan da değil; asıl mesele bu düzenin çürümüşlüğü. Kendi oğlu bile babasını yolsuzlukla, rüşvetle suçluyor.

Aslında bu tablo, yıllardır halkın sırtına yüklenen ekonomik krizlerin, adaletsizliklerin ve iktidarın kendisine ayrıcalık yaratmasının bir yansıması!

Bu olayın bir diğer düşündürücü kısmı, saçma sapan iddialarla oylarımıza çökülen Gaziosmanpaşa’da gerçekleşmiş olması… Arkadaşlar siz Gaziosmanpaşa’da halkın sandıktan çıkan iradesine ipotek koydunuz, İl başkanınız ve bu ilçe başkanınızla birlikte zafer pozu verdiniz. Bu sırada Hakan Bahçetepe suçsuz yere Silivri zindanında tutsak.

Çok merak ediyorum; Bakalım savcılık, oğlunun, AKP İlçe Başkanı babası hakkında ileri sürdüğü rüşvet iddiasının peşine düşecek mi? Göreceğiz…"

