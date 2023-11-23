İBB Meclisi'nde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 8 ilçenin 2024 yılı mali bütçesi oy birliği ile onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı beşinci oturumu, Meclis 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında yapıldı. Oturumda Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri ve Sultanbeyli Belediyesi'nin 2024 Mali yılı bütçeleri oylamaya sunularak kabul edildi.

Meclis oturumunda aynı zamanda çeşitli belediyelerde bulunan imar değişiklik planları, iklim değişikliği komisyonu raporları, ulaşım ve trafik komisyon raporları görüşüldü. Komisyonlarda kabul edilen raporlar ayrı ayrı meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi.

8 BELEDİYENİN 2024 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Belediye Meclisi'nde her ilçe için ayrı ayrı sunulan teklifler, oy birliğiyle kabul edildi. İlçe belediyelerinden en yüksek bütçe 4 Milyar 800 Milyon ile Pendik Belediyesinin olurken, en düşük bütçe 2 milyar 998 milyon lira ile Silivri Belediyesinin oldu.

Kartal Belediyesi 3 milyar 536 milyon lira, Küçükçekmece Belediyesi 4 milyar 700 milyon lira, Maltepe Belediyesi 3 milyar 350 milyon lira, Pendik Belediyesi 4 milyar 800 milyon lira, Sancaktepe Belediyesi 4 milyar 446 milyon 431 bin lira, Sarıyer Belediyesi 3 milyar 148 milyon 86 bin lira, Silivri Belediyesi 2 milyar 998 milyon lira, Sultanbeyli Belediyesi 3 milyar 150 milyon lira oldu.