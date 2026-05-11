İBB Meclisi'nde Gülibrahimoğlu tartışması: "Kiminle yol yürüdüğü ortada"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs ayı birinci birleşiminde, CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AKP Grup Başkanvekili Faruk Narin’in Murat Gülibrahimoğlu çıkışına tepki gösterdi. İnanlı, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB soruşturma dosyasında örgüt lideri olduğu iddia edilen firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun AKP'yle olan finansal ilişkilerini listeledi.

“Geldi buraya Grup Başkanvekilleri Faruk Bey, ‘Cebeci’de büyük ortaklıklar var, İmamoğlu’yla ortakmış’ dedi. Bakın, kimle ortak Gülibrahimoğlu” diyen İnanlı, Gülibrahimoğlu’nun iddia edilenin aksine AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ortak şirketi bulunduğunu hatırlattı.

İnanlı, Gülibrahimoğlu’nun bağışlarına ilişkin şu verileri paylaştı:

• TÜGVA ve Akit’e bağışlar, İlim Yayma Cemiyeti’ne 2 milyon TL destek.

• Murat Kurum’un seçim kampanyasına nakdi yardım.

• İstanbul Valiliği’ne yapılan bağış

• İhlas Holding’e 10 milyon TL’lik bağış.

AKP’Lİ BELEDİYELERE BAĞIŞ YAĞMURU

CHP’li İnanlı, Gülibrahimoğlu’nun AKP yönetimindeki belediyelere yaptığı yüksek tutarlı bağışları da kalem kalem açıkladı. Listede öne çıkan bazı rakamlar şöyle:

• Trabzon Belediyesi: 53 milyon TL

• AKP yönetiminde olduğu dönemde Eyüpsultan Belediyesi: 7 milyon TL

• Fatih Belediyesi: 5 milyon TL

• Sultangazi, Başakşehir Belediyeleri ve AKP yönetiminde olduğu dönemde Gaziosmanpaşa belediyelerine milyonluk bağışlar.

"KİMİN DÖNEMİNDE BÜYÜDÜ?"

İnanlı, son olarak "Murat Gülibrahimoğlu kiminle yol yürümüş, kimin döneminde büyümüş?" sorusunu sordu.

Gülibrahimoğlu, daha önce İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik hazırladığı bazı raporlarda adı geçen ve mevcut yönetime karşı "tanık" olarak öne sürülen isimler arasında yer alıyordu.