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İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) 1 milyar liralık iç borçlanma talebi kabul edildi.

Güncel
  • 16.05.2024 19:58
  • Giriş: 16.05.2024 19:58
  • Güncelleme: 16.05.2024 20:08
Kaynak: AA
İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı
AA

İBB Meclisi mayıs ayı dördüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İETT'nin 2 milyar 300 milyon lira iç borçlanma talebi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 1 milyar liralık iç borçlanma uygun görüldü.

Komisyonun görüşü doğrultusunda yapılan oylamada, iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

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