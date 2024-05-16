İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) 1 milyar liralık iç borçlanma talebi kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı dördüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İETT'nin 2 milyar 300 milyon lira iç borçlanma talebi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 1 milyar liralık iç borçlanma uygun görüldü.

Komisyonun görüşü doğrultusunda yapılan oylamada, iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi.