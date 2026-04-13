İBB Meclisi'nde 'mühürsüz oy' tartışması: Başkanvekili Aslan seçimi iptal etti

İBB Meclisi’nde divan kâtipliği seçimi sırasında “mühürsüz oy pusulası” tartışması yaşandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Benim olduğum yerde hukuksuzluk olamaz, kanunsuzluğu asla kabul etmem” diyerek seçimi iptal etti, oylamayı yeniden başlattı.

İBB Meclisi’nde divan kâtipliği seçimi sırasında AKP Grubu adına söz alan grup sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın “mühürsüz oy pusulası kullanıldığı” yönündeki çıkışı tartışmayı başlattı. Türkyılmaz’ın bu sözleri “latife” amaçlı söylediğini belirtmesine karşı, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Nuri Aslan iddiayı ciddiyetle ele aldığını belirterek müdahale etti.

"HER ŞEY HUKUKA VE DEMOKRASİYE UYGUN OLMAK ZORUNDA"

Meclis Başkanvekili Nuri Aslan, mühürsüz oy pusulası iddialarının demokratik bir süreçte kabul edilemeyeceğini belirterek seçimi durdurdu. Aslan, “Eğer böyle bir uyarı varsa, mühürsüz oy pusulalarını asla kabul etmem. Benim olduğum yerde kanunsuz, hukuksuz bir şey olamaz” açıklamasında bulundu.

Yaşanan tartışmanın ardından divan kâtipliği seçimi iptal edilerek süreç baştan başlatıldı.

Aslan, teknik hata ihtimaline de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bürokrat arkadaşlarımız bir teknik hata yapmış olabilir. Zararın neresinden dönersek kârdır. Bu ülke demokrasi ülkesidir. Her şey hukuka ve demokrasiye uygun olmak zorundadır.”

Ardından oylama yeniden yapıldı ve divan kâtipliği seçiminin tekrar edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"GEÇMİŞTE OLMUŞ OLABİLİR, BEN KABUL ETMİYORUM"

Konuşmasında geçmişte mühürsüz oy tartışmalarına da göndermede bulunan Aslan, “Geçmişte mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymış olabilir bu devlet! Ben saymıyorum! Mühürsüz oy pusulasıyla oy kullanılmasına izin veremem. Kimse kusura bakmasın! Bu ülke demokratik, laik bir Cumhuriyet” dedi.

“Mühürsüz oy pusulasıyla ben bu mecliste oy kullandırtmam” diyen Aslan, oylamaya katılmak istemeyen üyeler için “Rahatsız olan, oy kullanmak istemeyen kafeteryada dinlenebilir” ifadelerini kullandı.