İBB Meclisi'nden 100. yıl oturumu: "Ülkemizin içinde debelendiği kutuplaşmaya son vermeliyiz"

İBB Meclisi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında özel oturum düzenlendi. Oturumda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemiz, dünyaya bu eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış mesajını vermelidir. Ülkemizin içinde debelendiği kutuplaşmaya bu ilkeler ışığında son vermeliyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında özel oturum yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapılan oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Türkiye'deki yerel yönetimler ile İBB Meclisi'nin tarihini anlatan "Cumhuriyetin 100. Yılı" filmi gösterildi.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi bir an yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin cumhuriyet projesinin bütün halkların barışa ve özgürlüğe doğru adım atmaları için en önemli, içerikli ve canlı referanslardan biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu geçen yüzyılda da böyleydi, bu yüzyılda da böyle. Biz, cumhuriyetin yurttaşları olarak, cumhuriyetin önerdiği evrensel mesajı yüreğimizde hissetmeliyiz" dedi.

İmamoğlu, laikliğin özgürlük ve fikri ile vicdanı hür insanlar olmak için olmazsa olmaz şartlardan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşte tam da bugünlerde ülkemiz, dünyaya bu eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış mesajını vermelidir. Ülkemizin içinde debelendiği kutuplaşmaya bu ilkeler ışığında son vermeliyiz. Tarihi yaraları kapatırken kendini dışlanmış hisseden kesimleri, bu eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barış ilkeleri ışığında buluşmaya davet ederek Cumhuriyetimizi yani birliğimizi tazelemeliyiz. Cumhuriyetimiz, dünyada hiçbir toplumun diğerinden üstün olmadığının referansıdır."